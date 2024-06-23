عاااااجل: رابط مباشر لنتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 في جميع محافظات العراق!

أكدت وزارة التربية والتعليم بالعراق بعد تزايد البحث عن نتائج الثالث المتوسط أنه تم اعتماد منصتين يمكن من خلالهم الاستعلام عن النتائج وهما نتائجنا وموقع وزارة التربية والتعليم، وعليه فإن الوزارة تحيط علم أولياء الأمور والطلاب أن المنصات المذكورة فقط هي التي تنشر الدرجات لذلك ينبغي انتظار البيان الرسمي الصادر عن الإدارة التعليمية بنشر النتائج ثم التوجه إلى إحدى المنصتين لاستخراج النتائج.

نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الأول 2024

حتى يتم استخراج النتائج بسهولة من موقع الوزارة ينبغي اتباع بعض الخطوات الهامة التي تسهل عملية الاستعلام، وهي على النحو التالي:

توجه إلى منصة وزارة التربية والتعليم الإلكترونية على الإنترنت من هنا.

بعد ذلك أدخل الرمز المموه في مكانه الصحيح ثم توجه إلى واجهة المستخدم على الموقع.

حدد على قسم النتائج ثم اتبعها بالتحديد على خيار الاستعلام.

اختر المرحلة الدراسية التي ترغب في الاستعلام عنها مع تحديد الفصل الدراسي.

يلي ذلك مباشرة إدراج معلومات الطالب الشخصية.

في النهاية تأكد من صحة المعلومات التي أضفتها على الموقع ثم بعد ذلك اختر إرسال.

موعد اعلان نتائج الثالث المتوسط

يعتبر موعد ظهور نتائج الصف الثالث واحدًا من اهم الامور التي تشغل بال الطلاب نظرًا لأنها من أهم المراحل الدراسية، لذا فقد حرص وزير التربية العراقية على بث الطمأنينة في قلوب الجميع من خلال التأكيد على أن النتائج سيتم الكشف عنها فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات النهائية وعليه سيتم اعتماد النتائج ثم الإعلان الفوري عنها، كما أكد على أنه تم الانتهاء مما يقرب من 90% من الأوراق مع التوضيح ان رفع النتائج على المنصات الرسمية بات قريبًا جدًا وسيتم إبلاغ الطلاب بموعد رفعها الرسمي عبر صفحات مدارسهم الرسمية.

الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط عبر نتائجنا

منصة نتائجنا واحدة من أهم المنصات التي يلجأ إليها الطلاب لاستخراج درجاتهم من خلال بعض الخطوات المحددة كالتالي: