وزارة العمل توضح.. خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عموم المحافظات عبر منصة مظلتي

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اقتراب موعد إعلان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من برنامج الرعاية، يهتم جميع المواطنين العراقيين بمعرفة الأسماء المستحقة في الدفعة الأخيرة حيث يعتبر هذا البرنامج أحد البرامج التي وفرتها حكومة العراق للمواطنين المحتاجين وأصحاب الدخل المنخفض لتحسين مستوى معيشتهم وضمان حياة كريمة لهم في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، وقد أفادت الإدارة بأنه من المتوقع صرف الدفعة الأخيرة في الفترة القادمة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يعد برنامج الرعاية الاجتماعية من أفضل برامج الدعم والمساعدة المقدمة للفئات المحتاجة في المجتمع للحصول على فوائد هذا البرنامج يجب توافر مجموعة من المعايير والشروط التي تثبت استحقاق المستفيدين للدعم المالي لذلك، سنوضح لكم خطوات الاستعلام عن المستفيدين من هذا البرنامج، وأهم الشروط اللازمة للتأهل للحصول على الدعم المقدم.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يترقب المواطنون في العراق لمعرفة كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وأشارت الوزارة إلى أن هذا يتم من خلال الدخول إلى منصة مظلتي التي توفر كافة الخدمات لجميع المواطنين يمكنهم الاستعلام عن هذه الدفعة الجديدة باستخدام الخطوات التالية:

ادخل الى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي.

اذهب إلي منصة مظلتي الإلكترونية.

سجل الدخول إلى المنصة باستخدام المعلومات اللازمة.

اختار قائمة الخدمات الإلكترونية.

اكتب اسم المستفيد ورقمه الوطني.

حدد الولاية التي ينتمي لها المتقدم ثم تسجيل الدخول بإدخال البيانات المطلوبة والتحقق من صحتها.

أدخل كود التحقق المرسل للهاتف الجوال.

اضغط على زر الإستعلام وانتظر لفترة قصيرة حتى تظهر أمامك قوائم المستحقين.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية 2024

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بفرض مجموعة من الشروط التي يجب توفرها ليستفيد الأفراد من دعم الرعاية الاجتماعية في العراق، ويجب أن تكون هذه الشروط متوافرة بشكل كامل في المتقدمين إليكم الشروط المطلوبة: