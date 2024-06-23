تحميل تحديث الواتس اب الذهبي 2024 ومميزات جديده من الاصدار الاخير

العديد من الأشخاص يرغبون في تحميل الواتس اب الذهبي وتحديثه للاستفادة منه حيث انه تطبيق معدل وغير الرسمي من التطبيق العادي ولكنه يقدم ميزات إضافية وكثيره غير متوفرة في التطبيق العادي، لذلك يقبل على تنزيلة عدد كبير من الأشخاص، وخاصة بعد التحديث الاخير للواتس اب الذهبي الذي يوفر للمستخدمين مميزات كثيرة مثل عدم حظر الحساب بشكل مستمر، وكذلك يوفر لهم مميزات اخرى سوف نذكرها لكم خلال الفقرات التالية وكيف يتم تحميل الواتساب الذهبي الجديد 2024.

خطوات تحميل الواتساب الذهبي الجديد

اضغط على محرك البحث جوجل ثم اكتب في مربع البحث تحميل الوتساب الذهبي.

وسوف تظهر لك عدة خيارات اضغط على الوتساب الذهبي ثم قم بتسجيل الدخول واضغط على سهم التنزيل او كلمه داونلود وقم السماح للتطبيقات الغير معروفة على هاتفك.

وسوف يتم التحميل وتظهر لك كلمة تثبيت اضغط عليها ثم اضغط على متابعة وكلمة التالي.

ثم فتح التطبيق وادخل رقم الهاتف وبعد ذلك ادخل الرمز المرسل اليك لتاكيد انك صاحب هذا الرقم.

ثم قم باتباع الارشادات الاخرى والتعليمات لضبط لون الهاتف والخط واضافة الاصدقاء بشكل سهل

مميزات تحديث الواتس اب الذهبي 2024

عند تحديث الوتساب الذهبي سوف يوفر لك العديد من المميزات من أهمها ما يلي: