احصل على مميزات رائعة تحديث الواتس آب الذهبي النسخة الاخيرة 2024

تساءل الكثير من مستخدمي الواتس آب الذهبي عن اخر تحديث لهذا التطبيق،حيث يعتبر الواتس الذهبي من أهم التطبيقات الذي يستخدمه الأشخاص للتواصل مع بعضهم البعض،والجدير بالذكر أن التحديث الأخير لهذا البرنامج يحتوي على العديد من المميزات مثل اخفاء حاله متصل،جاري الكتابة،كذلك إمكانية التحكم في من يمكنه رؤية المعلومات الخاصة بك،كما تضم إمكانية التحكم في من يستطيع إعادة توجيه رسالتك،كما أن التطبيق أصبح يعمل بنظام ضد الحظر،كذلك يمكنك قراءة الحالات والرسائل التي تم حذفها من قبل،وسوف نوضح لكم من خلال مقالنا هذا طريقة تحديث الواتس اب الذهبي وكذلك مميزات هذا التحديث.

تحديث الواتس آب الذهبي

أصبح الواتس آب الذهبي مفضل لدى الكثير من المستخدمين أكثر من الواتس اب العادي لما يمتلكه من مميزات وهي كالتالي:

تتمكن من تحديد الصورة الشخصية لمن تريد أن يراها.

تتمكن من قراءة الرسائل بعد أن يتم حذفها.

تتمكن من تغيير الخط وكذلك لونه وهذه الميزة لم تتوفر في الواتس آب العادي.

يمكنك اخفاء حالة الظهور.

تستطيع ارسال الرسائل والصور بأعداد كبيرة.

يمكنك إرسال كافة الملفات وكذلك الفيديوهات كبيرة الحجم.

خطوات تحديث الواتس اب الذهبي

يستطيع المستخدمون تحديث الواتس الذهبي من خلال الخطوات التالية: