هتخلي اللعبه دمار شامل.. أقوى اكواد جاتا سان اندرس موبايل.. العب وخليك زي المحترفين

تعد لعبة جاتا سان اندريس من أهم وأشهر الألعاب الإلكترونية على مستوى العالم حيث حصلت على شعبية كبيرة من محبي ألعاب الفيديو مكان أول إصدارها عام 2004 هاما في عالم الألعاب الإلكترونية،

وذلك بسبب احتوائها على عالم واسع ومفتوح وقصتها المثيرة بالاضافة إلى مع التقدم مجالة المجال التكنولوجي يتم تطويرها بشكل مستمر من خلال الهواتف، مما أدى إلى الاستمتاع بالتجارب التي يعيشونها من خلال اللعبة في أي مكان وأي وقت بالإضافة إلى احتوائها على أكواد سرية تجعل اللاعبين أكثر قدرة وامكانية على تخطي المراحل الصعبة السيارات النادرة والأسلحة المتقدمة، وهو ما سوف يتحدث عنه في السطور القادمة.

أكواد جاتا سان اندرس

يتمكن كافة لعبي جاتا سان اندريس من استخدام الأكواد المميزة لتلك اللعبة والتي تتضمن الآتي:

حتى تحصل على ذخيرة لا نهاية لها دون أي تعليق بصري وقت تبديل الأسلحة: Full clip.

للحصول على أجواء مغيمه ممطرة: Ajlojyoy.

لوجود عاصفة رملية قم بإدخال كود: cwjxuoc.

امل يتمطر الصحه قوية لا نهاية لها عدم وجود حماية من الانفجارات والرصاص ادخل كود:BAGUVIX.

للحصول على أجنحة طائرة للسيارة: Aiypwzqp.

ومن خلال إدخال الكود التالي يمكنك الحصول على مجموعة كبيرة ومتكاملة من الأسلحة: professionalskit.

ماذا كنت ترغب في الأسلحة الأساسية تكون بادخال كود: lxgiwyl.

ما هي مميزات جاتا سان موبايل

تتميز لعبه جاتا سان اندرس التي تجعلها من اهم الألعاب وأشهرها وأكثرها إقبالا ومن أبرز تلك المميزات ما يلي: