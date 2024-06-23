اشحن 10,00 كوينز والعب مع اصحابك.. كيفية شحن كوينز بيس بخطوات سهلة وسريعة ومضمونه 100%

هناك الكثير من المواطنين يبحثون عن كيفية شحن كوينزات بيس موبايل، والتي تعتبر واحدة من أهم الألعاب كرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي ومتاجر الإلكترونية والتي تضم مجموعة كبيرة من المزايا التي تجعلها من أفضل الألعاب لمحبي الساحرة المستديرة، حيث يمكنك الآن أن تقوم بتكوين فريق مكون من اللاعبين المفضلين لديك وأيضا يمكنك أن تقوم بالدخول في تحديات المباراة مع جميع اصدقائك للحصول على أفضل الجوائز التي ترغب فيها، تحتوي هذه اللعبة على مجموعة كبيرة جدا من أهم الشخصيات الرياضية حول العالم، ومن خلال مقالنا هذا سوف نوضح لكم كل التفاصيل عن هذه اللعبة فتابعونا.

شحن كوينزات بيس

إذا كنت ترغب في شحن كوينزات بيس يمكنك أن تقوم بمتابعة تلك الخطوات التالية:

في البوابة الأمر يمكنك أن تقوم بالتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بموقع كونامي مباشرة.

اضغط على أيقونة “شراء كوينز”.

اختار توع الباقة التي ترغب في شحنها.

ادخل اسم اللاعب أو قم باختيار طريقة تسجيل أخرى من القائمة المتاحة أمامك على الصفحة الرئيسية.

انقر هنا على أيقونة شحن.

حدد نوع عملية دفع رسوم الباقة.

أدخل كل البيانات البطاقة المطلوبة منك في الخانات الفارغة أمامك بشكل صحيح.

اضغط هنا على أيقونة “شراء.

خطوات تحديث لعبة بيس أي فوتبول 2024

إذا كنت ترغب في الحصول على رابط الاصدار الجديد يمكنك أن تقوم متابعة تلك الخطوات التالية: