استمتع بالنسخة الجديده… تحديث ببجي 2024 الاصدار الاخير 3.2 مميزات كثيرة

البحث يزداد عن تحديث لعبة ببجي 2024 لان التحديث الاخير 3.2 يوفر عدد كبير من المميزات لجميع اللاعبين حيث ان اللعبة استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة فهي متوافقة مع انظمة الهواتف الاندرويد، وكذلك أجهزة الايفون حيث ان اللاعب يجب أن يظل على قيد الحياة لأطول فترة ممكنة ويقوم بإسقاط اللاعبين الاخرين في جزيرة واسعة ولكن حتى يحقق هذه المعادلة يجب ان يتزوج بالاسلحة والمعدات والموارد المختلفة التي يمكن أن يستعين بشدات ببجي لكي يحصل عليها، وسوف نتعرف خلال الفقرات التالية عن تحديث اللعبة وكيفية شحن السادات خلال التفاصيل.

تحديث ببجي موبايل 2024

يمكن تحديث لعبة جي موبايل 2024 من خلال خطوات تتمثل فيما يلي:

اذهب الى متجر الالعاب المناسب لهاتفك اذا كان جوجل بلاي من الاندرويد او الاب ستور من الايفون.

توجه الى اعلى الشاشة في خانة البحث واكتب تحديث لعبة ببجي 2024.

سوف تظهر لك عدة خيارات من بينها تحديث لعبة ببجي اضغط عليها وانتظر ثواني حتى يتم الانتهاء من تحديث اللعبة.

وبعد أن تنتهي سوف يتم اضافة المميزات بشكل تلقائي بعد فتح اللعبة.

حصول على شدات ببجي

اذا امتلكت شدات بيجي في اللعبة فأنت لاعب مميز ومحترف تستطيع الانتظار بسهولة على الأعداء وسوف تكون لديك امكانيات قوية ويجب عليك اتباع عدة خطوات لكي تحصل على إرشادات بطريقة رسمية بدون أن يتعرض حسابك الى الحظر، حيث ان هذه الطريقة تكون من خلال الموقع الرسمي على النحو التالي: