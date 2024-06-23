مش هتبطل لعب لما تعرفها.. ألعاب Xbox Game Pass لشهر يونيو 2024

وفي الفترة الأخيرة انتشرت العديد من الألعاب الإلكترونية المميزة التي تناسب كافة الأذواق والتي من ضمنهم ألعاب Xbox Game Pass لشهر يونيو 2024، وهذه الألعاب خليط من الألعاب المميزة سواء من الألعاب الجديدة أو القديمة، فمنها ألعاب لكرة القدم وألعاب البناء وغيرها من الأنواع الأخرى، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم كل ما يتعلق بهذا الموضوع بالتفصيل.

ألعاب Xbox Game Pass لشهر يونيو 2024

ألعاب Xbox Game Pass لشهر يونيو 2024 تعد ألعاب حصرية وجديدة، حيث تم إصدارها في 18 يونيو 2024، وتقوم هذه اللعبة لأخذك لرحلة غامضة للتعرف على الأسرار الغامضة تحت الماء.

أما بالنسبة للعبة Keplerth من الألعاب الجديدة على الكمبيوتر التي تم إصدارها يوم 20 يونيو على PC Game Pass وهي عبارة عن ألعاب يتم فيها تقمص أدوار ثنائية الألعاب

لعبة My Time at Sandrock أصدرت يوم 19 يونيو على Xbox Game Pass وهي عبارة عن لعبة مليئة بالمغامرات.

ألعاب منصات كلاسيكية مثل لعبة SteamWorld Dig التي تصدرت في 26 يونيو على Xbox Game Pass.

بينما لعبة EA Sports FC 24 تصدرت في يوم 25 يونيو على PC Game Pass و Ultimate بواسطة EA Play وهي تعد كرة القدم المميزة.

ألعاب تقمص أدوار جديدة مثل لعبة Robin Hood – Sherwood Builders، التي تم تصديرها في يوم 27 يونيو على Xbox Game Pass.

مميزات إضافية في ألعاب Xbox Game Pass

هناك العديد من المميزات التي تتميز بها هذه الألعاب وتجعلها أكثر متعة وإثارة، وهي: