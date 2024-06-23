“استمتع باللعبة”.. خطوات تنزيل تحديث ببجي 3.3 PUBG MOBILE أخر إصدار

تعتبر لعبة ببجي واحدة من أشهر الألعاب لدي الكثيرين واجتازت على نسبة تحميل عالية للغاية من قبل المستخدمين حول مختلف أنحاء العالم، وتعمل اللعبة بخاصية التحديث التلقائي لكي تضم الكثير من المميزات، ومن هنا بدأ عملية البحث عن خطوات تنزيل تحديث ببجي 3.3 PUBG MOBILE أخر إصدار تكثر عبر محركات البحث، وهذا سنتعرف عليه في هذا التقرير تابعونا.

خطوات تنزيل تحديث ببجي 3.3 PUBG MOBILE أخر إصدار

يمكنك تحديث لعبة ببجي من خلال تنفيذ خطوات بسيطة، وذلك للاستمتاع بمغامرات كثيرة مليئة الإثارة والتشويق، وتتمثل الخطوات فيما يلي:

في البداية يجب التوجه مباشرة إلى متجر جوجل بلاي الخاص بهاتفك سواء الأندرويد أو الآيفون.

قم بتدوين اسم اللعبة في مربع البحث ثم قم بالضغط على زر تحميل.

انتظر قليلا لكي يتم تثبيت اللعبة بنجاح

ومن ثم قم بالذهاب إلي التطبيقات الخاصة وقم بتشغيل اللعبة واتباع التعليمات لكي يتم إنشاء حساب جديد واستمتع بتجربة لعبة فريدة ومميزة.

مميزات تحديث ببجي موبايل الجديد

كشفت الكثير من الأنباء بعض المميزات ومن أبرزها ما يلي:

تم إضافة سلاح جديد يدعى Trident وهذا يساعدك للهجوم على الأعداء.

يضم التحديث على الكثير من العناصر الجديدة والجوائز التي يمكنك الحصول عليها لإكمال باقي المهام.

تضم رسوم متحركة خاصة بالجزيرة والتي تجمع فيها اللاعبون قبل بدء اللعب بالإضافة إلي وجود تغييرات في طريقة إقلاع الطائرة وأخذ اللاعبين لأرض المعركة.

يتمكن اللاعب من قتل الأعداء تحب الماء لأول مرة.

سيدور حول مدينة أطلانطس الغارقة وأيضا يوجد مدينة تحت الماء تدعي Deep Island للهبوط وجمع الغنائم منها بسهولة.

متى موعد التحديث الجديد للعبة ببجي 2024؟

سيتم إطلاق التحديث في الأيام المقبلة يوم 17 يوليو 2024 وسوف تحصل على الكثير من الإضافات التي تضيفها الشركة بيسر، ويتم ايضا تحسين سرعة اللاعبة من قبل مطوري اللعبة والشركة المنتجة.