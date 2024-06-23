سلي ولادك في إجازة الصيف .. استقبلها تردد قناة بطوط كيدز لجميع الأعمار

قناة بطوط كيدز 2024 تعد من أبرز القنوات المتخصصة في استمتاع الأطفال، حيث تعرض مجموعة متنوعة من الأفلام الكرتونية الرائعة والحصرية ونحن نقدم لكم اليوم التردد الجديد للقناة لمتابعة كل المستجدات الحصرية وفي هذا التقرير، نستعرض التردد الجديد لقناة بطوط كيدز 2024 بعد التحديثات الأخيرة التي أعلنتها القناة في الفترة السابقة وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

تردد قناة بطوط الجديد 2024 على نايل سات

يبحث الكثير من الناس عن تردد قناة بطوط الجديد حتى يستمتع الأطفال بها وبأغانيها الجميلة وسنعرض لكم الآن تردد القناة.

أولا قم بكتابة التردد: 11494

ثم بعد ذلك اكتب معدل الترميز: 27500

أما معامل تصحيح الخطأ: 5/6

والاستقطاب المطلوب: أفقي (H)

تردد قناة بطوط الجديد 2024 على عرب سات

أولا قم بكتابة التردد: 11594

ثم معدل الترميز: 27500

أما معامل تصحيح الخطأ: 5/6

كذلك الاستقطاب: رأسي (V)

مميزات قناة بطوط

تتميز قناة بطوط كيدز بالكثير من الأفلام الكرتونية الممتعة و برامج لامتاع الأطفال والكبار فتقوم القناة بتقديم برامج تساهم في تطوير مهارات الأطفال وتعليمهم السلوكيات التي تبحث عنها كل أم، وكل هذا بشكل مجاني تماما.

طريقة تنزيل قناة بطوط

يمكن تنزيل قناة بطوط كيدز بكل سهولة من ادخال التردد واتباع الطريقة التالية