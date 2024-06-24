خناقات 24 ساعة.. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 وكيفية استقبالها على جهاز الرسيفر

لقد أصبحت قناة توم وجيري حديث المشاهدين في الآونة الأخيرة، حيث نالت شهرة واسعة نتيجة لمحتواها الرائع والجودة العالية للعروض التي تقدمها دون تحميل المشاهدين أي تكاليف شهرية، نجحت القناة في جذب انتباه الجمهور بشكل كبير مما جعلها تصنف كواحدة من أفضل قنوات الأطفال هذا العام.

تردد قناة توم وجيري 2024

تفاصيل تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات 2024:

تردد قناة توم وجيري على النايل سات

التردد: 12149.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصويب الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة توم وجيري على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11315.

معامل الاستقطاب: أفقي.

خطوات استقبال قناة توم وجيري

لتنزيل قناة توم وجيري على التلفاز يمكنك اتباع الخطوات التالية: