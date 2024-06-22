“هام جداااا”.. فضاء أولياء التلاميذ 2024 كشف النقاط وخطوات الدخول مع ذكر الرابط

رابط دخول فضاء أولياء التلاميذ 2024 نقدمه اليوم لكل من يرغب في الوصول إلى علامات أبنائه في الاختبارات النهائية، حيث تتوفر على هذا الموقع نتائج التلاميذ لجميع المراحل الدراسية، ولكن يجب على ولي الأمر اولا التسجيل للاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها هذا الموقع، إذ أنه تابع لوزارة التربية الوطنية ويعرض خدمات إلكترونية متنوعة.

فضاء أولياء التلاميذ 2024 كشف النقاط

قامت وزارة التربية الوطنية في الفترة الأخيرة باستبدال الأساليب التقليدية واستخدام تكنولوجيا التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، وفي الوقت الحالي هناك العديد من عمليات البحث على جوجل عن رابط منصة (فضاء أولياء التلاميذ 2021)، لتسجيل جميع البيانات والتسجيل في المنصة بغية معرفة نتائج الفصل الثالث ونتائج شهادة التعليم الابتدائي التي من المقرر أن تظهر في 19 يونيو 2024.

رابط دخول فضاء أولياء التلاميذ 2024

يمكن لكل من يرغب في الوصول إلى رابط دخول فضاء أولياء التلاميذ التمتع بكل ما يقدمه من محتوى تعليمي وعروض لنتائج التلاميذ، وذلك من خلال النقاط التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة أولياء الأمور.

ادخل جميع معلومات الطفل الأول بشكل كامل.

دون جميع بيانات ولي الأمر.

بعد الدخول عليه بالحساب الجديد، ادخل على قسم الأبناء المتمدرسين، ثم التسجيل مرة أخرى.

يتم ذلك عن طريق الرقم التعريفي الخاص بالمدرسة، وهو ما يعرف برقم الطالب.

يوجد هذا الرقم في سجله الدراسي بالمدرسة، أو حتى في شهادته التعليمية.

سوف تظهر بعد ذلك جميع درجات الطالب ومعدله الدراسي في الفصل.

خطوات الدخول على فضاء أولياء التلاميذ بعد نسيان كلمة المرور

بعد إنشاء الحساب الجديد على منصة فضاء التلاميذ يجب الاحتفاظ بتلك البيانات للرجوع إليها لاحقًا، وفي حال نسيانها يمكن استعادتها عبر البريد الإلكتروني، حيث يتم إدخال البيانات مرة أخرى، وسوف تصل كلمة المرور مباشرة إلى البريد الإلكتروني، ويمكن تغييرها كذلك لاحقا.

نتائج الطلاب على منصة فضاء التلاميذ 2024

يمكنك الحصول على جميع النتائج فورا عند الدخول والتسجيل على الموقع، حيث تتوفر جميع النتائج ولكن يجب إدخال الفصل بعد الدخول إلى قسم (نتائج أبنائي)، ثم وضع بياناتهم والتأكد منها، سوف تظهر قائمة جديدة تحتوي على جميع العلامات لجميع المواد، ويتم تسجيل الاسم ورقم الجلوس والمواد التي رسب فيها وكل ما يتعلق بالطالب في الكشف.