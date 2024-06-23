“بسرعة احجز شقتك ADLL 3”.. التسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر 2024 والأوراق والشروط المطلوبة

يبحث الكثير من المواطنين داخل الأراضي الجزائرية عن كيفية التسجيل في سكنات عدل 3، والتي أعلنت عنها مؤخرا الحكومة الجزائرية تيسيرا على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتعتبر سكنات عدل 3 إحدى المبادرات التي تقوم بها الحكومة الجزائرية وقوفا بجانب المواطن الجزائري خاصة فئة الشباب و المقبلين على الزواج الذين يريدون بدء حياة جديدة، بالإضافة إلى المواطنون الفقراء والذين لا يوجد أي مصدر دخل لهم، ونوضح في مقالنا التفاصيل الخاصة بسكنات عدل 3.

التسجيل في سكنات عدل 3

حتي يتمكن المواطن الجزائري من التسجيل في سكنات عدل 3 من أجل الحصول على وحدة سكنية يوجد بعض الخطوات يجب اتباعها وهي كالاتي:

اولا: الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوكالة عدل الجزائرية .

ثانيا: تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المتقدم وكلمة السر.

ثالثا: اختيار سكنات عدل 3.

رابعا: تكملة إلاستمارة بالبيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك والتأكد من صحة جميع البيانات.

خامسا: النقر على الخانة الخاصة بكلمة تسجيل.

شروط الحصول على سكنات عدل 3

قامت وزارة الاسكان في الجزائر بالإعلان عن الشروط التي لابد من توفرها في المستحقين للحصول على وحدة سكنية في سكنات عدل 3 وتلك الشروط هي:

الشرط الاول: ينبغي على المتقدم أن يكون جزائري الجنسية ومقيم إقامة كاملة داخل الأراضي الجزائرية.

الشرط الثاني: يجب أن يكون العمر الخاص بالمتقدم يتراوح ما بين 18 سنه و 70 سنه.

الشرط الثالث: ينبغي على المواطن تسديد نسبه 25% من قيمة الوحدة.

الشرط الرابع: عدم استفادة المواطن من أي وحدة سكنية تم تقديمها سابقا في سكنات واحد واثنين.

الشرط الخامس: لابد وأن تتراوح قيمة الدخل الخاص بالمواطن ما بين 24 ألف دينار إلى 118 ألف دينار جزائري.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل 3

لكي يتمكن المواطن من الحصول على وحدة سكنية والتسجيل في سكنات عدل 3، يوجد بعض الأوراق التي أعلنت عنها وزارة الإسكان الجزائري يجب أن تتوفر لدى المواطن حتى يتمكن الحصول من على وحدة سكنية وتلك الأوراق هي: