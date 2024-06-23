LINK نتيجة الإعدادية ليبيا.. moe.gov.ly رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2024 عبر وزارة التربية والتعليم الليبية

يترقب جميع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية في كافة المدن والمحافظات الليبية، سواء في الغرب أو الشرق، إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2024 للدور الأول، وزارة التربية والتعليم في حكومة الوفاق الوطني تستعد للإعلان عن النتائج خلال الساعات القادمة، مما يثير حالة من القلق والترقب بين الطلاب وأولياء الأمور، هذا الترقب يأتي نتيجة للجهد الكبير الذي بذله الطلاب طوال العام الدراسي، ورغبتهم في معرفة نتائجهم والاستعداد للمرحلة التالية، من تعليمهم لضمان حصولهم على تعليم جيد وعادل في جميع أنحاء ليبيا.

الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2024

من المتوقع أن تشهد الساعات القليلة القادمة، عمليات بحث مكثفة من قبل الطلاب وأولياء الأمور في جميع المحافظات الليبية، للاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية 2024، وزارة التربية والتعليم الليبية أكدت أن عملية التصحيح والمراجعة تمت بدقة وشفافية، لضمان حصول كل طالب على حقه، وبمجرد اعتماد النتائج، سيتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للوزارة، وسيتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم بسهولة عبر الإنترنت، باستخدام الرقم الامتحاني الخاص بهم.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 ليبيا برقم الجلوس

من المهم التأكد من صحة البيانات المدخلة، لضمان الحصول على النتيجة بدون مشاكل. وزارة التربية والتعليم الليبية، تنصح الطلاب وأولياء الأمور بمتابعة الموقع الرسمي باستمرار، للحصول على أحدث المعلومات والتحديثات بشأن النتائج، كما توفر الوزارة دعما فنيا لحل أي مشكلات قد تواجه الطلاب أثناء عملية الاستعلام عن النتائج، وأن تكون هذه المرحلة خطوة ناجحة في مسيرتهم التعليمية، تبقى وزارة التربية والتعليم ملتزمة بتقديم الدعم والمساعدة لجميع الطلاب.

رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2024

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم في ليبيا.

اختيار قسم “الخدمات الإلكترونية”.

تحديد “نتائج الشهادة الإعدادية”.

اختيار “الدور الأول 2024”.

إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

إدخال رقم القيد.

الضغط على زر “عرض النتيجة”.

اعلان نتائج الإعدادية ليبيا 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم في ليبيا بدء امتحانات الدور الأول 2024 في جميع المحافظات الليبية، يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو بمادة الحاسوب. استمرت الامتحانات لمدة أسبوعين، وانتهت في 30 مايو. أكدت الوزارة أن الامتحانات جرت بسلاسة دون تسجيل أي تجاوزات أو مخالفات، ولم تحدث محاولات غش جماعي بين الطلاب، بعد انتهاء الامتحانات، عبر الطلاب عن رضاهم وسعادتهم بمستوى الأسئلة في جميع المواد الدراسية.