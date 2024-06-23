بجودة Hd.. ثبت الآن تردد قناة بطوط الجديد على النايل وعرب سات.. كل الجديد هتشوفه لما تنزلها

يهتم الكثير من الآباء بتنزيل تردد قناة بطوط الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، بعدما حصلت القناة على نسب مشاهدة عالية داخل الوطن العربي الفترة الأخيرة، خاصةً أنها تقدم القناة محتوى متنوع وجذاب يجذب العديد من الأطفال بمختلف أعمارهم، كما أنها تقوم بعرض باقة مختلفة من البرامج التي تناسب جميع الأطفال، وذلك لتلبية احتياجات جميع المشاهدين، وكما نعلم أن هذه القناة هي أشهر قنوات الكرتون الترفيهية والتعليمية، المحتوى الترفيهي تعرضه لرسم الضحك على وجوه الأطفال، بينما التعليمي من أجل تطوير مهاراتهم.

مزايا قناة بطوط

بعد إضافة تحديث جديد للقناة زاد من مميزات القناة، ولعل أبرزها أن محتوى القناة أصبح يتم تقديم بأعلى جودة ممكنة، ومن المميزات الأخرى للقناة أن عملية تحميلها تتم بالمجانٍ ولا تحتاج لسداد اشتراك شهري من أجل الاشتراك، وتبث برامجها طوال 24 ساعة دون انقطاع في البث، لا تعرض سواء المحتوى المناسب لعادات وتقاليد المجتمع العربي.

تردد قناة بطوط الجديد 2024

تعتبر قناة بطوط من أشهر قنوات الكرتون الموجودة والتي تقدم تجربة مميزة للمشاهد من خلال تغيير ترددها كل فترة، وهذا هو التردد الجديد:

قناة بطوط على النايل سات

التردد: 11494.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي (H).

قناة بطوط على القمر الصناعي عربسات

التردد: 11594.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: رأسي (V).

أهم برامج قناة بطوط

تعرض القناة محتوى متنوع من أفلام الكرتون طوال اليوم، لعل أشهرهم الآتي: