رسميا صرف رواتب الموظفين في العراق غدا || زيادة 600,000 دينار عبر مصرف الرافدين

ينتظر الجميع من الموظفين المدنيين والعسكرين إعلان الوزارة عن موعد صرف رواتب الموظفين في العراق شهر حزيران الجاري، حيث كثر البحث عن موعد صدور الرواتب التي تعد لهم ذات أهمية كبيرة خصوصا بعد خروجهم من هذه المناسبة الكبيرة التي يمر بها سنويا، وهي عيد الأضحى المبارك، ومن خلال الأسطر التالية نبين لكم طريقة الاستعلام عن راتب الموظفين لبيان حقيقة الزيادة التي تم الإعلان عنها من قبل من قبل الوزارة، وموعد الراتب لهذا الشهر كما بينت الوزارة من خلال الصفحات الرسمية.

موعد صرف رواتب الموظفين في العراق

أعلنت وزارة المالية الاتحادية، اليوم السبت، عن تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر حزيران الجاري، وأكدت الوزارة في بيانها الصادر اليوم، أن دائرة المحاسبة التابعة لها ستبدأ اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 23 يونيو 2024 إجراءات تمويل رواتب الموظفين الحكوميين ومنتسبي القوات الأمنية لشهر حزيران الحالي.

خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين

للاستعلام عن رواتب الموظفين والتحقق من الزيادة التي أعلنت عنها وزارة المالية يمكن التأكد من خلال الاستعلام عن الراتب التي أعلنت الوزارة عن موعد صرفه غدا من خلال موقع وزارة المالية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع وزارة المالية الرسمي.

تسجيل بيانات الدخول عبر الموقع.

لنتمكن الاستعلام عن الراتب اضغط على “الاستعلام عن رواتب الموظفين”.

تسجيل جميع البيانات في الحقول المخصوصة.

النقر على “بحث”.

.تعرض كل البيانات المتعلقة بالأجر

بهذه الخطوات البسيطة يمكن التحقق من الراتب والتأكد من موعد صرفه ومقدار الزيادة التي بينتها وزارة المالية والحكومة.