ترقبوا نزول FIFA الجديدة.. وفقا لبعض التسربيات إعلان فيفا الجديد لعبة FIFA 2K وما هي خطوات تحميلها بخطوة بخطوة

يتداول في الأوساط أن شركة 2K تستعد لإطلاق لعبة فيفا FIFA 2K في وقت لاحق من العام وذلك بالتزامن مع احتفالات كأس العالم 2K26 المقبلة هذه الشائعات تفيد بأن 2K نجحت في الحصول على ترخيص فيفا بعد انتهاء الشراكة بين EA وفيفا قبل عدة سنوات، حيث اضطرت EA إلى إعادة تسمية سلسلة ألعابها تحت اسم EA Sports FC، الرغم من قلة المعلومات المتاحة حاليا حول طبيعة هذا التعاون إلا أن التسريبات من مصدر موثوق يدعى @mohplay_inc_inc تلمح إلى أن اللعبة الجديدة قد تحمل اسم FIFA 2K25.

إعلان فيفا الجديد لعبة FIFA 2K قريبا

لم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها تداول شائعات إعلان فيفا الجديد FIFA 2K إذ سبق وأن تسربت معلومات في فبراير الماضي عبر حساب Kurakasis المتخصص في مجال الألعاب تفيد بأن 2K تعمل على لعبة FIFA جديدة، وفقا للتسريبات كان من المفترض أن يتم الإعلان عن اللعبة في شهر مارس مع إصدارها المتوقع في مايو أو يونيو إلا أن الإعلان لم يحدث بالضبط في الجدول المتوقع حسب تلك التسريبات، يبدو أن هناك تأجيلا في الإعلان والإطلاق.

من جهة أخرى ألمح رئيس شركة 2K، ستراوس زيلنيك في عام 2021 إلى أن الشركة قد تكون مهتمة بشراء رخصة FIFA، مما أثار التكهنات بأن المحادثات مع فيفا قد بدأت منذ مدة طويلة، الآن وبينما نحن في منتصف عام 2024 يبدو أنه من المتوقع أن نكتشف قريبا مدى صحة هذه الشائعات وما إذا كانت 2K ستقوم فعلا بإطلاق لعبة فيفا جديدة هذا العام كما يتوقع البعض.

خطوات تحميل لعبة فيفا 2024

إليكم خطوات تحميل لعبة فيفا 2024 وهي: