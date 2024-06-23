سلى أطفالك ونزلها.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 بأعلى جودة على النايل سات والعرب سات

نالت قناة طيور الجنة محبة وشعبية كبيرة جدا من الكثير من الأمهات والأطفال فى مختلف الدول، لما تقدمه من محتوي ممتع ومسلي جدا للأطفال، لذا تزايد البحث عن التردد الجديد لقناه طيور الجنة حتي تسطيع الأمهات تشغيل القناة لأطفالهم بأعلى جودة، ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض لكم التردد الجديد لقناه طيور الجنة 2024، بالإضافة إلى أبرز ما تقدمه القناة.

نزل التردد الجديد لقناه طيور الجنة 2024

يمكنك تنزيل التردد الجديد لقناه طيور الجنة عبر الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات ،حتى تستمع لأجمل أغاني الأطفال الممتعة، ومشاهدة أجمل قصص الأنبياء، و لمعرفة التردد الجديد على قمر النايل سات فقد جاء كالتالي:

القمر الصناعي : النايل سات.

تردد القناة : 11274.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات

يمكنك ايضا مشاهدة قناة طيور الجنة على القمر الصناعي العرب سات، من خلال التردد الآتى:

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب يكون: عمودي.

مميزات محتوي قناة طيور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة محتوي رائع ومسلي جدا للأطفال مما يجعل الأمهات يفضلون تشغيلها ومشاهدتها مع أطفالهم، ومن أبرز ما تقدمه قناة طيور الجنة مايلي: