“رابط مباشر ca.iq” استعلام كشوفات نقل النفوس العراق وخطوات التسجيل في الوجبة الأخيرة

وزارة الداخلية في العراق قد أعلنت الدفعة الجديدة في برنامج نقل النفوس، لذلك بدأ العديد من المواطنين يبحث عن طريقة استعلام كشوفات نقل النفوس العراق بعد الإعلانات الوزارة أن الاستعلام سوف يكون إلكترونيا حتى يستطيع الجميع الاستعلام في أي وقت ومن أي مكان، ووفرت خدمة تحديث البيانات ومحل الإقامة والانتقال من محافظة إلى أخرى بهدف تمكين المواطنين من معرفة التفاصيل الخاصة بالتقديم، وإذا تم قبولهم في تسجيل الدفعة الجديدة لذلك سوف نعرض لكم طريقة الاستعلام خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

استعلام كشوفات نقل النفوس العراق

يستطيع جميع المتقدمين استخراج كشوفات نقل عن النفوس بشكل إلكتروني من خلال بوابة المواطن الحكومية في العراق بشكل إلكتروني بخطوات سهله وبسيطه تتمثل فيما يلي:

اضغط على بوابة المواطن الحكومية ثم يضغط على تحديد الوجبة.

ثم اضغط على إضافة المعلومات الشخصية الخاصة بالمتقدم.

وبعد ذلك اتبع التعليمات الأخرى ويضغط على الاستعلام لتظهر لك الكشوفات ويتم التعرف بالقبول أو برفض الطلب.

شروط القبول في خدمة نقل النفوس العراق

وزارة الداخلية في العراق عداد حددت عدة شروط يجب أن تتوفر في جميع المتقدمين للحصول على خدمة نقل النفوس 2024 ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية ويقيم بها بشكل دائم.

وأن يكون العمر أكثر من 18 عام ويجب أن يلتزم بشكل تام بالمعايير الخاصة بوزارة الداخلية.

وان يقدم الأوراق والوسائط التي يتم طلبها لتعديل نقل النفوس وتكون صحيحة ومطابقة للحقيقة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في خدمات نقل النفوس بالعراق

وزارة الداخلية في العراق وضعت برنامج نقل النفوس للتقديم وتعديل محل الإقامة أو الانتقال من مكان إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى، ولكن حددت بعض الأوراق والمستندات التي يجب أن تتوفر فيها المتقدمين والتي تكون كالتالي: