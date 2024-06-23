“رابط مباشر”.. نتائج الثانوية العامة قطر 2024 عبر بوابة معارف edu.gov.qa

تم إطلاق نتائج الثانوية العامة قطر لعام 2024 عبر رابط بوابة معارف، الذي وفرته وزارة التربية والتعليم القطرية، جاء ذلك لتمكين الطلاب وأولياء أمورهم من الإطلاع على النتائج التي طال انتظارها وسط مشاعر من التوتر والترقب، تعتبر هذه المرحلة حاسمة حيث تحدد مستقبل العديد من الطلاب، تُعد بوابة معارف البوابة الرسمية التي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الضرورية للمواطنين القطريين.

نتائج الثانوية العامة قطر 2024 بوابة المعارف

الآن، أصبح بإمكان طلاب الثانوية العامة في قطر الحصول على نتائجهم إلكترونياً من خلال الخطوات التالية عبر رابط بوابة معارف، الذي توفره وزارة التربية والتعليم العالي:

ابدأ بالدخول إلى بوابة معارف.

أدخل الرقم الخاص بالسجل المدني وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

انتقل إلى قسم “الخدمات التعليمية”.

اختر “نتيجة الثانوية العامة”.

قم بإدخال رقم المقعد الخاص بالطالب.

اضغط على “بحث”.

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2024 في قطر

يترقب الطلاب وأولياء أمورهم بشغف إعلان نتائج الثانوية العامة، التي أفادت وزارة التربية والتعليم القطرية بأن موعد ظهورها أصبح قريبًا، خاصة بعد الإنتهاء من الإختبارات في يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024، تمر النتائج بعدة مراحل قبل إعلانها، تبدأ بمرحلة التصحيح ثم المراجعة وأخيرًا الإعتماد، تتم هذه العمليات بعناية فائقة ودقة متناهية، حيث تسعى الوزارة لضمان نتيجة تتسم بالعدالة والشفافية العالية.

أهم خدمات بوابة معارف

تقدم بوابة المعارف العديد من الخدمات الهامة للمواطنين القطريين، ومن أبرز هذه الخدمات ما يلي: