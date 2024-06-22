لينك الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 لجميع المحافظات برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني

ينتظر جميع طلاب وطالبات الدبلومات الفنية المختلفة الإعلان عن نتيجة اختباراتهم التي خاضوها في الفترة الماضية، حيث أعلنت في وقت سابق وزارة التربية والتعليم الإعلان عن النتيجة بعد أجازة عيد الاضحى، لذلك تضاعف البحث من قبل الطلاب عن رابط الاستعلام عن النتيجة وموعد الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية “صناعي، تجاري، زراعي، فندقي”، وخلال هذا المقال سوف نستعرض عليكم كافة التفاصيل الخاصة بهذا الامر فتابعونا.

موعد الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024

عمليات بحث متكررة من قبل طلاب الدبلومات الفنية المختلفة عن موعد الإعلان عن النتيجة، والتي أكدت وزارة التربية والتعليم أنه بمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة ستعلن النتيجة في أقرب وقت ممكن، وستعلن النتيجة من قبل كل مديرية تعليمية في المحافظات المختلفة بعد مرتجعة الدرجات، والتي ستحدد بعد اعتمادها رسمياً من قبل المحافظين وهذا قبل انتهاء شهر يونيو الجاري، ومن المقرر أن تعلن النتيجة إلكترونية عبر بوابة التعليم الفني، وهذا ليسهل على الطلاب استخراج النتيجة بكل سهولة.

رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2024 لجميع المحافظات

بدأ العد التنازلي وستعلن نتيجة الدبلومات الفنية بشكل رسمي، حيث سيتمكن لكل طالب من معرفة نتيجته والدرجات التي حصل عليها في المواد المقررة عليه، ويتم استخراج النتيجة بالخطوات التالية: