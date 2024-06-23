“مبارك النجاح bem.onec.dz”.. نتائج شهادة البيام عبر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

قامت وزارة التربية والتعليم في الجزائر بالإعلان عن أنها تواصل عملية تصحيح الأوراق الخاصة بالامتحانات البيام 2024، والتي يبحث عن النتيجة الخاصة بها الكثير من الطلبة وأولياء الأمور بحالة من التوتر والقلق الشديد، وذلك لتأخر ظهور النتائج في الفترة الحالية، لذلك قامت بعض الجهات المسؤولة داخل وزارة التربية العراقية بالإعلان عن أن النتائج الخاصة بالبيام 2024 تجري بكل دقة وحيادية دون التمييز بين الطلاب.

اعلان نتائج البيام 2024

قامت بعض الجهات داخل وزارة التربية والتعليم الجزائرية بالإعلان عن أن الموعد الخاص بإعلان نتائج البيام 2024 في الجزائر، سيكون يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024، وذلك بعد تأجيلها كما أكد المصدر أن حالة التأخير كان بسبب الإجازة الخاصة بعيد الأضحى المبارك وأن الجهات المختصة تعمل على قدم وساق للانتهاء من عملية تصحيح الإمتحانات الخاصة بامتحانات البيام 2024.

الاستعلام عن نتائج البيام 2024

لكي يتمكن الطلاب من معرفة نتائج البيام 2024 الخاصة بهم ينبغي عليهم إتباع بعض الخطوات اللازمة والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم الجزائرية، وتلك الخطوات كالتالي:

أولا: الدخول على الموقع الرسمي بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

ثانيا: إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة السر الخاصة بالطالب.

ثالثا: يقوم الطالب بالضغط على الخانة الخاصة بكلمة نتائج.

رابعا: الضغط على نتائج شهادة التعليم المتوسط.

خامسا: يجب على الطالب تكملة البيانات في الخانات المخصصة لذلك والتأكد من صحتها.

سادسا: يقوم الطالب بالضغط على خانة عرض النتائج.

سابعا: مباشره سيقوم الموقع بعرض النتيجة الخاصة بالطالب مصحوبة بالدرجات التي تم الحصول عليها.

كما يمكن للطلاب معرفة النتائج الخاصة بهم عن طريق الرسائل النصية من خلال الرقم الذي تم تسجيله سابقا ويقوم الطالب بإرسال رسالة نصية إلى #567* وإتباع الخطوات اللازمة هاتفيا حتى يتم معرفة النتيجة الخاصة به.