استرها يارب.. حذف 20 مليون مواطن من منظومة التموين يونيو 2024 وزارة التموين توضح

حذف 20 مليون مواطن من منظومة التموين يونيو 2024 ، وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر تلتزم بتوفير السلع المدعمة لحاملي البطاقات التموينية، حيث تخصص الوزارة مبلغا ضخما يقدر بنحو 36 مليار جنيه مصري سنويا لهذا الغرض الحيوي، تأتي هذه السياسة ضمن استراتيجية الحكومة لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر والأفراد الذين يعتمدون على الدعم الحكومي لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

الهدف الرئيسي لتوفير السلع المدعمة هو تأمين الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، حيث يشمل ذلك توفير المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت بأسعار مخفضة تساهم في تحسين معيشة الأسر المصرية يتم تنفيذ هذه السياسة عبر شبكة متكاملة من المخازن والمنافذ التجارية المدعومة حكوميا التي توفر هذه السلع بشكل منتظم وفي كافة أنحاء البلاد.

حذف 20 مليون مواطن من منظومة التموين يونيو 2024

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن عن خطوات جديدة في إدارة برنامج البطاقات التموينية، حيث تم حذف 20 مليون مواطن من قاعدة البيانات نظراً لاكتشاف أخطاء في بياناتهم، بما في ذلك استخدام بطاقات شخصية غير صحيحة وفي تصريحاته التلفزيونية أوضح المصيلحي أن هناك خللا في قاعدة بيانات الدخل، مما يؤثر على عمليات إضافة أو حذف المواطنين من البطاقات التموينية، كما أكد أن الوزارة تعمل بنشاط على تحسين تكامل البيانات وتعزيز الربط بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تنقية أفضل لقاعدة المستحقين، بما في ذلك إضافة المواليد الجدد.

وفيما يتعلق بالأسعار اقترح المصيلحي رفع سعر سكر التموين إلى 18 جنيهاً بدلا من السعر الحالي البالغ 12.60 جنيه وكشف أن هذا الاقتراح لم يتم الموافقة عليه بعد من قبل الجهات المختصة أوضح أيضاً أنه لا توجد زيادات مقررة في أسعار المنتجات الأخرى المدرجة في البطاقة التموينية مثل الزيت والمكرونة والأرز.

زيادة دعم بطاقة التموين

في سياق ذات صلة، كشف الوزير عن احتمالية زيادة الدعم المقدم لحملة بطاقات التموين إلى أكثر من 50 جنيها شهريا، لكنه أشار إلى أن الظروف الاقتصادية الراهنة لا تسمح حالياً بإعادة النظر في هذا المبلغ، وأضاف أن في حال تحسنت الأوضاع الاقتصادية وانخفضت معدلات التضخم قد يتم النظر في زيادة مستوى الدعم المالي للمستفيدين.

بالنسبة لإضافة مواليد جدد إلى بطاقات التموين أوضح المصيلحي أن تأثير الجائحة تسبب في تأجيل هذه الخطوة إلا أن الفئات الأكثر احتياجا، مثل مواليد الضمان الاجتماعي والمستفيدين من برامج التكافل والكرامة استثنوا من هذا التأجيل، كما أكد على دراسة إمكانية إضافة مواليد جدد إلى البطاقات التموينية في المستقبل القريب تبعاً للتحسن المتوقع في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.