شاهد الحلقات الأولى مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس بأحداث قوية وصراعات العثمانيين العرض الأول

يعد مسلسل المؤسس عثمان السادس أحد المسلسلات التاريخية الهامة والتي نالت شهرة بالغة كما حققت مزيد من النجاح وقد تم عرض المسلسل حتى موسمه الخامس، ويقبل على متابعته كثير من محبي الدراما التركية ومن المقرر عرض الموسم السادس من المسلسل خلال الأيام القادمة لذلك سوف نعرض لكم الموعد المحدد لعرض المسلسل مع أهم القنوات التي تقوم بعرض المسلسل.

مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

يحرص المشاهدين على متابعة أحداث مسلسل المؤسس عثمان والذي تدور أحداثه حول بناء الدولة العثمانية إلى جانب المعارك والحروب التي خاضها عثمان مع جهده المتواصل لتحويل الدولة العثمانية من ضعفها إلى أقوى دولة لها نفوذ، ومن المتوقع أن يعرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس التطورات الكبيرة في الأحداث مع الصراعات كما يتوقع البعض أن يحقق الموسم السادس للمسلسل نجاحا كبيرا مثل بقية المواسم السابقة.

موعد مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

يحرص كثير من المشاهدين على متابعة مسلسل المؤسس عثمان وخاصة الموسم الجديد الذي تقرر أن يعرض خلال شهر سبتمبر المقبل في نفس الموعد الذي يتم فيه عرض المواسم السابقة.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

كما تقوم مجموعة من القنوات بعرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس ومن أبرز القنوات التي تقوم بعرضه ما يلي:

قناة آي تي في

يعرض المسلسل يوم الأربعاء من كل أسبوع على قناة أي تي في والذي يمكن متابعته على التردد التالي:

القمر الصناعي ترك سات.

التردد: 11628.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر نايل سات

كما سيتم عرضه على قناة الفجر الجزائرية على التردد التالي: