“UPLOAD whatsapp gold“ تنزيل تحديثات الواتساب الذهبي ضــد الحظــر.. نزله قبل الجميع

يعد تطبيق واتساب بلس نسخة معدلة من الواتساب الأصلي، والذي يمكن تنزيله من متصفح الويب بدلًا من متجر الهاتف الخاص بالتطبيقات، وقد حازت هذه النسخة على إعجاب الكثير حتى أصبحوا يقومون بتنزيلها وشهدت نسبة تحميل عالية، وقد حقق ذلك الكثير من المكاسب لما يعمل على توفيره من مميزات أخرى يفتقدها الواتساب الأصلي، ولمعرفة المزيد حول خطوات تحميل واتساب بلس تابعوا معي السطور التالية.

خطوات تحميل واتساب بلس 2024

يلزم لتحميل واتساب بلس التعرف على بعض الخطوات وإتباعها بالترتيب، وهي تتمثل في الآتي:

ينبغي التوجه نحو متصفح الويب الخاص بالهاتف.

ثم إدخال اسم التطبيق في مؤشر البحث واتساب بلس نسخة 2024.

النقر على أيقونة التطبيق.

ثم الضغط على زر تحميل على أي حال والسماح للهاتف بتحميل التطبيقات من أي جهة.

ننتظر حتى تكتمل عملية التحميل والتي تستغرق ثواني معدودة.

يتم التوجه نحو قائمة التطبيقات في خلفية الهاتف وفتح التطبيق.

نبدأ في إدخال رقم الهاتف وإدخال الرمز الذي يصل في الرسائل.

سوف يبدأ التطبيق في فتح الحساب بالرقم الخاص بك.

مميزات واتساب بلس 2024

يتمتع واتساب بلس بالكثير من المزايا التي يفتقدها الواتساب الأصلي، مما جعل له شعبية كبيرة من المستخدمين في مختلف الدول، وإليكم أبرز مميزاته فيما يلي: