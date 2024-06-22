شوف الحلقات الأولى مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني لمشاهدة أقوى الصراعات وتحرير القدس

يتساءل الكثير بشكل متكرر في الآونة الأخيرة عن بداية الموسم الثاني من مسلسل صلاح الدين الأيوبي، وذلك بعد أن انتهى الموسم الأول مؤخرًا، وقد شهد الكثير من الحروب والصراعات بين البطل صلاح الدين الأيوبي وأعدائه الكثيرين، وذلك من أجل حماية بيت المقدس الذي يتطلع الكثير بالاستيلاء عليها، كما يعمل جاهدًا على نشر الدين الإسلامي في دول الوطن العربي، ومن المقرر أنه اقترب موعد البدء في حلقات الموسم الثاني والذي سيتسكمل فيه صلاح الدين صراعاته، وقد نقل ذلك المسلسل من مجموعة من الكتاب في تركيا والمتعاونين معًا مع مجموعة من الكتاب في باكستان، ولمعرفة المزيد عن مسلسل صلاح الدين الأيوبي أكملوا القراءة في السطور التالية.

مسلسل صلاح الدين الحلقة الأولى الجزء الثاني

تسرد قصة صلاح الدين الأيوبي الكثير من التفاصيل حول الدولة الأيوبية، كما يحكي صراع صلاح الدين الأيوبي مع أعدائه من الصليبيين من أجل تحرير القدس من أيديهم التي استولوا عليها منذ قرون، وفي الآونة الأخيرة انتهى الموسم الأول من المسلسل وقد حاز على إعجاب الكثير من متابعيه في مختلف دول الوطن العربي، وذلك بسبب قوة الأحداث التي شهدها المسلسل، وهناك بعض التوقعات التي انتصرت بشأن الموسم الثاني من مسلسل صلاح الدين والذي سيتم البدء في عرض حلقاته في شهر أكتوبر القادم، ولكن حتى الآن لا توجد أي أخبار مؤكدة بشأن ذلك.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين

يبحث الكثير عن القنوات العارضة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي، وقد وفرته قناة الفجر الجزائرية بشكل مترجم، حيث يعرض في يوم الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، كما يعرض في الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما هناك قناة TRT التي تعرض حلقات المسلسل كل أسبوع في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية.