هترتاحي من زن عيالك لما تنزليها.. تردد قناة كراميش الجديد على نايل سات وعربسات.. شاهد أروع برامج الكرتون

تعد قناة كراميش واحدة من أهم القنوات الفضائية التي يعشقها عدد كبير من الأطفال في وطننا العربي، نظرًا لتقديمها مجموعة من البرامج المحبوبة من قبل الأطفال، وذلك لأنها أشهر القنوات المخصصة في عرض محتوى للأطفال في الوطن العربي، بالإضافة إلى ذلك تحرص على عرض محتوى متنوع ليناسب جميع الأذواق، لأن هناك أطفال تفضل متابعة محتوى ترفيهي ومسلي، والبعض الآخر يريد متابعة محتوى تعليمي يزيد من مهاراتهم.

قناة كراميش

تستهدف القناة تقديم المحتوى الملائم البعيد عن أي إساءة، وتعرض مجموعة أناشيد وأغاني للأطفال من إمتاع الأطفال في الوطن العربي، كما تقدم مجموعة من القصص المصورة بجودة ممتازة التي أصبحت مفضلة لدى الكثير.

تردد قناة كراميش على المائل سات وعرب سات

وفرت القناة بعد التحديث الأخير تردد على القمر الصناعي نايل سات وآخر على العرب سات كالتالي:

أولًا على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

ثانيًا على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11390.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: عمودي (V).

كيف يمكنني تثبيت قناة كراميش؟

خطوات تنزيل القناة رغم سهولته إلا أن هناك خطوات لا بد من السير عليها بالترتيب من أجل تحميل القناة بشكل صحيح، وهذه الخطوات كما هي متمثلة على النحو التالي: