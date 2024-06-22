الآن LINK استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 لعموم العراق عبر موقع ووزارة التربية

تستعد وزارة التربية العراقية حالياً للإعلان عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024، حيث اقترب ظهور النتيجة أمام الجميع من الطلاب، حيث يعيش الطلاب وأولياء الأمور حالة من القلق والتوتر الشديد في انتظار النتيجة، وقد أوضح مسئول في الوزارة أنه لم يتم تحديد موعد رسمي لظهور النتيجة، ولكنها ستعلن بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات التي مازالت قائمة حتى تلك اللحظة، ومن المقرر أن تعلن النتيجة عبر موقع وزارة التربة العراقية أمام الطلاب لعموم محافظات العراق.

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024

يمكن لجميع طلبة الصف الثالث المتوسط بالعراق الاستعلام عن النتائج إلكترونيا بعد الإعلان عنها، وهذا من خلال موقع الوزارة الذي أعلن توفير رابط رسمي للاستعلام عن نتائج الطلاب، ويتم استخراج نتائج الثالث متوسط من خلال الخطوات التالية:

في بداية الأمر يتم الدخول عبر موقع وزارة التربية العراقية الإلكتروني.

اختيار نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2024.

يتم تحديد المحافظة التابع لها في المكان المحدد لها.

يتم كتابة رقم الامتحاني الخاص بالطالب.

الضغط على كلمة بحث والانتظار حتى تظهر النتيجة بكل سهولة.

متى موعد الإعلان عن نتائج الثالث متوسط؟

من المقرر أن تعلن نتائج الثالث متوسط الدور الأول بالعراق بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، والتي ستنتهي قريبا جداً وتعتمد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم، ومن المتوقع ان تعلن خلال الاسبوع المقبل أمام الجميع عبر موقع الوزارة وموقع نتائجنا، والجدير بالذكر أن طلاب الصف الثالث المتوسط بالعراق بدأوا اختباراتهم في 21 مايو 2024 وانتهت في 5 يونيو الجاري، وبعدها بدأت أعمال الكنترول.