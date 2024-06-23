مستشفى أبو عريش تعلن عن مغادرة جميع الحالات المصابة بالتسمم عقب تعافيهم

في الساعات الماضية أعلنت مستشفى أبو عريش عن مغادرة كافة الحالات المصابة بالتسمم وذلك عقب تماثلهم للشفاء والتأكد من تعافيهم بشكل تام، كما أشارت إلى عدم توافد حالات جديدة أخرى مصابة بتسمم إلى المستشفى، بالإضافة إلى حرص أمانة المنظقة على اتخاذ جميع الإجراءات الهامة من أجل التحقيق في الواقعة.

مستشفى أبو عريش

قامت إحدى القنوات الإخبارية بتوضيح عدد من التفاصيل بشأن واقعة التسمم التي حدثت بمطعمين داخل المنطقة، وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

تم غلق المطعمين المتسببان في تلك الواقعة مع أخذ عينات منهما من أجل استكمال التحقيقات.

كما أن الحالات التي قد غادرت المستشفى بحالة صحية جيدة وليس هناك أي مضاعفات.

أسباب واقعة التسمم

قام عدد من المصادر الطبية داخل المستشفى بتوضيح أنه هناك ما يقارب 40 شخصاً قد أصيبوا بالتسمم الغذائي وذلك عقب تناولهم لوجبات من إحدى المطاعم المتواجدة بالمنطقة، لذلك قرر أمير منطقة جازان بتشكيل لجنة عاجلة من أجل الكشف عن ملابسات تلك الواقعة مع تقديم الرعاية الكاملة للحالات المصابة.

زيادة الرقابة في منطقة جازان

علاوة على ما سبق ذكره، دعا أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر إلى العديد من الأمور الهامة، والتي تأتي على النحو التالي: