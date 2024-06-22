مسلسل السلطان محمد الفاتح Facebook حصريا خلال هذه القناة.. اعرف موعد العرض

إن معرفة موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل السلطان محمد الفاتح يعد أمرا مطلوبا من قبل قطاع كبير من عشاق المسلسلات التركية، حيث ينتظرون الإعلان عن تفاصيل هذا الموسم بفارغ الصبر، لا سيما أن هذا المسلسل يعد واحدا من الأعمال التاريخية البارزة التي تروي قصة القائد التاريخي محمد الفاتح الذي يعد أحد أبرز الزعماء في التاريخ الإسلامي، علما بأن هذا المسلسل يتميز بتقديم صورة شيقة ومشوقة عن حياة السلطان العثماني ومساره النضالي، كل هذا وأكثر زاد من فضول الكثير من الأشخاص لمتابعة هذا العمل الدرامي المميز.

مسلسل السلطان محمد الفاتح

بعدما ارتفعت معدلات البحث حول واحد من أشهر أعمال الدراما التركية ألا وهو مسلسل السلطان محمد الفاتح، وجدنا أن هناك الكثير من الأشخاص يرغبون في التعرف على مواعيد عرض الجزء الثاني من المسلسل، حيث يظهر هذا المسلسل سلسلة من المعارك الحاسمة والفتوحات التي خاضها السلطان التي كانت ذروتها بفتح إسطنبول.

علما بأن المسلسل من بطولة النجمة أوغلو الذي قدم أداء مميزا واستحق الإشادة على دوره القوي والمقنع كممثل للسلطان العثماني، علما بأنه بعد نجاح الموسم الأول وجدنا أن مواعيد عرض هذا المسلسل المميز تكمن فيما يلي

8:00 مساء يمكن مشاهدة الحلقات بتوقيت اسطنبول ومكة المكرمة.

في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة يمكن مشاهدتها المسلسل على قناتي تي آر تي واحد.

كما يمكن مشاهدة هذا المسلسل مرة أسبوعيا على قناة الفجر الجزائرية، في تمام الساعة 11:00 بتوقيت السعودية والساعة 10:00 بتوقيت القاهرة.

تردد قناة تي آر تي

بعدما تعرف عشاق الدراما التركية على المواعيد الخاصة بعرض علاقات الموسم الثاني من مسلسل السلطان محمد الفاتح، وجدنا أن هناك الكثير من الأشخاص يرغبون في التعرف على تردد قناة تي ار تي التي تقوم بعرض هذا المسلسل المميز، علما بأن تردد هذه القناة جاء على هذا النحو التالي

تردد القناة: 11450.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

علما بأن هذه القناة تعد واحدة من القنوات الفضائية الرائدة في مجال عرض المسلسلات التركية، منذ أول مسلسل درامي تركي تم إذاعته في الشرق الأوسط.