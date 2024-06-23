“بضغطة زر” أحصل على نتيجتك.. “نتائجنا” نتيجة ثالث المتوسط العراقي الدور الأول بغداد وبابل ونينوي والبصرة وجميع محافظات العراق 2024

“بضغطة زر” أحصل على نتيجتك، نتيجة ثالث المتوسط العراقي الدور الأول بابل ونينوي والبصرة وجميع محافظات العراق 2024، مع اقتراب موعد إعلان نتائج الامتحانات النهائية للصف الثالث متوسط في العراق للعام الدراسي 2024، يزداد قلق وترقب الطلاب وأولياء الأمور بشكل كبير، ونظراً لأهمية هذه المرحلة الدراسية الحاسمة، حرصت وزارة التربية العراقية على توفير كافة المعلومات والطرق اللازمة للاطلاع على النتائج بسهولة ويسر.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط 2024

نضع بين أيديكم الآن كل ما يخص “بضغطة زر” أحصل على نتيجتك، نتيجة ثالث المتوسط العراقي الدور الأول بابل ونينوي والبصرة وجميع محافظات العراق 2024، حيث نتمنى لجميع طلاب الصف الثالث متوسط في العراق النجاح والتوفيق في مسيرتهم التعليمية، ونؤكد على أهمية الاستفادة من هذه المرحلة لبناء أساس متين للمستقبل. سنوضح لكم بالخطوات كيفية الاطلاع على النتيجة:

الوصول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

اضغط على أيقونة النتائج الامتحانية من القائمة الرئيسية.

اختر نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024.

حدد اسم المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

أدخل اسم الطالب ورقمه الامتحاني.

تأكد من صحة البيانات المدخلة قبل الضغط على زر عرض النتيجة.

بعد الضغط على زر عرض النتيجة، ستظهر صفحة تحتوي على تفاصيل النتيجة، بما في ذلك الدرجات في كل مادة، والدرجة النهائية، والحالة ناجح أو راسب.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراق عبر موقع نتائجنا

هنا نصل معا للتعرف على نتيجتك “بضغطة زر” أحصل على نتيجتك، موقع “نتائجنا” نتيجة ثالث المتوسط العراقي الدور الأول بغداد وبابل ونينوي والبصرة وجميع محافظات العراق 2024، ننصح جميع الطلاب وأولياء الأمور بالتأكد من صحة البيانات المدخلة بدقة، بما في ذلك اسم المحافظة، واسم الطالب، ورقمه الامتحاني، وذلك قبل الضغط على زر عرض النتيجة لتجنب أي مشاكل في الوصول إلى النتيجة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور في العراق الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط للعام الدراسي 2024 من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني، وذلك باتباع الخطوات التالية: