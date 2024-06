موعد إصدار لعبة The First Descendant “تحديات بين الكائنات الفضائية والبشر بأحداث تشويقية

لعبة The First Descendant تعد من الألعاب الشيقة والتي تستهوي الفئة التي تفضل الألعاب القتالية كما تعد منصة لإطلاق النار واللعب الجماعي من خلال شخصيات ثلاثية الأبعاد وذلك من منظور الشخص الثالث، كما أن The First Descendant تعتبر لعبة خيالية من الممكن أن تدور في مستقبل مظلم، والتي عرفت باسم النسل الأول الذي يساعد على حماية الإنسانية، كذلك فقد تم تطوير هذه المنصة من خلال استخدام الجيل الخامس من محرك الألعاب الشهير Unreal Engine.

لعبة The First Descendant

The First Descendant تعد من الألعاب التعاونية والتي تتسع لأربعة لاعبين، لذا يتطلب من اللاعبين العمل معًا إذا كانوا يطمحون في التقدم إلى أعلى المستويات ومن ثم هزيمة أعداء أكثر قوة، وبالمثل يتم تقديم أفضل الترقيات وكذلك تحسينات المعدات لللاعبين مع تقدمهم في المراتب، حيث أن البشر يتعرضون داخلها للاستهداف من قبل الجنس الفضائي القوي والقاسي الشرير.

شخصيات قابلة للتخصيص بشكل كبير

كما أن هذه اللعبة من الألعاب المرنة إلى حد كبير وذلك فيما يخص الشخصيات بداخلها، كذلك يمكن للاعبين اختيار مجموعة صغيرة من الأبطال وذلك من خلال قدراتهم ومهاراتهم المختلفة، ويمكن التعديل في العناصر مثل المهارات القتالية والمظاهرات، حيث يزعم المطورون بأنه سوف يتم إضافة الكثير من الاختيارات في المستقبل.

كما سيتم إصدار النظام الحديث من لعبة The First Descendant في 2/7/2024

قدرات اللاعب الفردي والمكافآت المنتظرة

لقد تم تصميم Descendants الشكل الأساسي للعبة ليكون بطريقة تعاونية والتي قد تصل إلى أربعة لاعبين، ومع ذلك من المحتمل استخدام اللعبة لشخص واحد فقط ولكن في هذه الحالة تكون المهمة أصعب ولكن أيضا ستكون المكافأة أفضل.

حيث أنه من الممكن تجهيز الشخصيات الموجودة بثلاثة أسلحة بشكل أساسي وأربعة أنواع أخرى من حزم المعدات الثانوية، ومن ثم سيتم الحصول على كل الأسلحة الفرعية والإكسسوارات الإضافية أيضا من خلال اللعبة، والتي يكون من الممكن الحصول عليها عن طريق القدرة على إتمام مهام اللاعب الفردي أو المهام الجماعية لكل اللاعبين، كما يمكن أيضا دمج الأسلحة من أجل الحصول على قوة أكبر.