عاجل!! تعرف على موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل السلطان محمد الفاتح والقنوات الناقلة

يتزايد الاهتمام بمسلسل “السلطان محمد الفاتح” وخاصة مع اقتراب عرض الموسم الثاني، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول، حيث يتناول هذا المسلسل التركي التاريخي حياة السلطان محمد الفاتح، القائد العسكري الشهير الذي فتح مدينة إسطنبول وحقق العديد من الفتوحات الهامة، ويجسد النجم التركي أوغلو دور السلطان محمد الفاتح، مع تقديم أداء متميز يعكس قوة وذكاء هذه الشخصية التاريخية الفريدة.

القنوات الناقلة وموعد عرض الموسم الثاني من مسلسل السلطان محمد الفاتح

من الجدير بالذكر أن مسلسل السلطان محمد الفاتح يعرض حاليا بالفعل في موسمه الثاني، حيث انطلقت الحلقة الأولى من الموسم الثاني منذ فبراير الماضي، كما يعرض المسلسل أسبوعياً كل يوم ثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك على قناة تي أر تي 1 التركية، والتي تبث عبر القمر الصناعي نايل سات، يتميز بث هذه القناة بجودة عالية وسهولة الوصول إليها من مختلف الدول العربية.

تردد قناة تي أر تي 1 الناقلة لمسلسل السلطان محمد الفاتح

لضبط جهاز الاستقبال على قناة تي أر تي 1 الناقلة لمسلسل محمد الفاتح من خلال الترددات التالية:

التردد: 11042.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

القنوات الناقلة لمسلسل السلطان محمد الفاتح

بجانب قناة تي أر تي 1، يتم عرض المسلسل أيضًا على قناة الفجر الجزائرية، حيث تعرض قناة الفجر المسلسل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ومن الجدير بالذكر أن قناة الفجر معروفة بتقديم محتوى مميز يجذب المشاهدين العرب، وخاصة محبي الدراما التركية التاريخية، لمتابعة المسلسل عبر قناة الفجر الجزائرية، يمكن استخدام البيانات التالية لضبط جهاز الاستقبال:

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

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