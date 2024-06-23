ضحك ومرح 24 ساعة”.. تردد قناة توم وجيري tom and jerry الجديد علي النايل سات

اجتمعت في قناة توم وجيري باقة متنوعة من المميزات التي من خلالها تمكنت من جذب المشاهد العربي من مختلف الدول العربية وليس الأطفال فقط بل حتى الكبار يفضلون مشاهدة محتواها والاستمتاع بما تقدمه والسبب في ذلك يرجع إلى كون محتواها متنوع ومميز ويجذب المشاهد أي كان عمره، الجدير بالذكر أن إدارة قناة توم وجيري على الرغم من كونها حديثة الانطلاق إلى أنها تقوم بتغيير التردد الخاص بها من وقت إلى آخر،وذلك لإصلاح أي أخطاء تكون قد ظهرت في التردد القديم وفي نفس الوقت إضافة مميزات جديدة إلى القناة من خلال التردد الجديد.

ترددات قناة توم وجيري

يوجد أكثر من تردد يمكن من خلال أي واحد منهم البحث عن القناة وتثبيتها لمشاهدة محتواها بصور مجانية، وتتمثل بيانات هذه الترددات في الآتي:

التردد الأول

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: Hd.

التشفير: قناة مفتوحة.

التردد الثاني

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11315.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

التشفير: قناة مجانية.

محتوى قناة توم وجيري

من العوامل التي ساهمت في تميز قناة توم وجيري يرجع إلى محتواها المتنوع والمتجدد على مدار اليوم، والذي من خلاله تمكنت القناة من جذب المشاهدين ليس الطفل فقط بل وحتى المشاهد البالغ، ويتمثل محتوي قناة توم وجيري في الآتي: