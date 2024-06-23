ضحك ومرح 24 ساعة”.. تردد قناة توم وجيري tom and jerry الجديد علي النايل سات

اسماء محمد تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
ضحك ومرح 24 ساعة”.. تردد قناة توم وجيري tom and jerry الجديد علي النايل سات
توم اند جيري

اجتمعت في قناة توم وجيري باقة متنوعة من المميزات التي من خلالها تمكنت من جذب المشاهد العربي من مختلف الدول العربية وليس الأطفال فقط بل حتى الكبار يفضلون مشاهدة محتواها والاستمتاع بما تقدمه والسبب في ذلك يرجع إلى كون محتواها متنوع ومميز ويجذب المشاهد أي كان عمره، الجدير بالذكر أن إدارة قناة توم وجيري على الرغم من كونها حديثة الانطلاق إلى أنها تقوم بتغيير التردد الخاص بها من وقت إلى آخر،وذلك لإصلاح أي أخطاء تكون قد ظهرت في التردد القديم وفي نفس الوقت إضافة مميزات جديدة إلى القناة من خلال التردد الجديد.

ترددات قناة توم وجيري

يوجد أكثر من تردد يمكن من خلال أي واحد منهم البحث عن القناة وتثبيتها لمشاهدة محتواها بصور مجانية، وتتمثل بيانات هذه الترددات في الآتي:

التردد الأول

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12149.
  • استقطاب: أفقي.
  • معدل ترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
  • الجودة: Hd.
  • التشفير: قناة مفتوحة.

التردد الثاني

  • القمر الصناعي: عرب سات.
  • التردد: 11315.
  • استقطاب: أفقي.
  • معدل ترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
  • الجودة: SD.
  • التشفير: قناة مجانية.

محتوى قناة توم وجيري

من العوامل التي ساهمت في تميز قناة توم وجيري يرجع إلى محتواها المتنوع والمتجدد على مدار اليوم، والذي من خلاله تمكنت القناة من جذب المشاهدين ليس الطفل فقط بل وحتى المشاهد البالغ، ويتمثل محتوي قناة توم وجيري في الآتي:

  • حلقات متنوعة على مدار اليوم من كرتون توم وجيري الشهير الذي تم تسميته القناة به.
  • حلقات متنوعة من كرتون بطة دونالد ومغامراته مع السناجب الثلاثة.
  • سبونج بوب بجميع مواسمه.
  • أفلام أجنبية من ديزني مترجمة إلى اللغة العربية مثل الجميلة والوحش، الجمال النائم، شريك وفيونا، البحث عن السمكة نيمو، تنة ورنة.
  • أغانى تعليمية باللغة العربية واللغة الإنجليزية من أجل تعليم الأطفال الحروف الأبجدية باللغتين وكذلك الأرقام.
  • مسلسل ميكي ماوس واصدقائه.
  • تحرص إدارة القناة على بث هذا المحتوى على مدار اليوم في صورة منظمة لا تسبب الملل للمشاهد سواء كان طفل أو حتى شخص بالغ.
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
اسماء محمد

كاتبة مقالات وأخبار حصرية
أعشق التدوين

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
مميزات مخفية في واتساب الجديد 2024 اعرفها واستفيد منها
إنضم لقناتنا على واتساب