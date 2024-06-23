افضل انواع هواتف سامسونج (بدون ولا عيب).. اشتريه بعيدية العيد

يبحث عدد كبير من الراغبين في شراء الهواتف الذكية من معرفة افضل انواع هواتف سامسونج ، حيث تعتبر شركة سامسونج من أفضل الشركات المصنعة للهواتف الأكثر مبيعا في العالم، ويرجع السبب في ذلك أن هذه الشركة تقوم كل عام بإصدار مجموعة من الهواتف بأسعار ومواصفات تنافسية، حيث تسعى الشركة على توسيع تعاونها مع شركات صينية ضمن اتفاقية “التصنيع المشترك” لإنتاج هواتفها الذكية بطريقة تساعد على تقليل حجم الإنفاق.

افضل انواع هواتف سامسونج

تعد شركة سامسونج من أكبر الأسماء في عالم الاندرويد، ويعد من افضل انواع هواتف سامسونج هو هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra ويتميز هذا الهاتف بالمميزات التالية:

وزن الهاتف 232 / 233 جرام.

نظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة One UI 6.1.

الشاشة بقياس 6.8 بوصة من نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X بتردد 120 هرتز.

تأتي دقة الشاشة 1440 × 3120 بكسل.

معالج Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 بتقنية 4 نانوميتر.

يأتي الهاتف بسعة ذاكرة الوصول العشوائي : 12 جيجارام.

وتكون أيضا سعة ذاكرة التخزين الداخلية : 256 أو 512 جيجابايت / 1 تيرا بايت.

كما يأتي الهاتف مزود بكاميرا خلفية رباعية بدقة 200 ميجابكسل + 50 ميجابكسل + 10 ميجابكسل + 12 ميجابكسل.

و الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 12 ميجابكسل.

تكون سعة البطارية 5000 ميللي أمبير.

كما تأتي قوة الشحن سريع 45 وات.

هاتف Samsung Galaxy S23 Plus

يعتبر هاتف Samsung Galaxy S23 Plus من افضل انواع هواتف سامسونج، حيث استطاعت شركة سامسونج أن تقوم بتصنيع هاتفها الجديد بمميزات ومواصفات جديدة ومن أهمها أنها قامت بزيادة مساحة حجم الشاشة دون زيادة حجم الهاتف، ومن أهم مميزات هذا الهاتف مايلي:

شاشة الهاتف ساطعة، قياس الشاشة : 6.6 بوصة.

عمر البطارية للهاتف استثنائي، حيث تصل سعة البطارية الى 4700 ميللي أمبير.

قوة شحن سريع 45 وات.

أداء رائع للكاميرا الخلفية، حيث تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل.

كما تأتي الكاميرا الخلفية بدقة 50 ميجابكسل + 10 ميجابكسل + 12 ميجابكسل.

Samsung Galaxy A54 للفئة المتوسطة

يعتبر هاتف سامسونج جلاكسي A54 من افضل انواع هواتف سامسونج للفئة المتوسطة، ويتميز هذا الهاتف بالمميزات التالية: