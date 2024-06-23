ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بفارع الصبر عن موعد اعلان نتائج الصف الثاني عشر في الكويت لتحديد مستقبل الطلاب الأكاديمي ويعد الصف الثاني عشر محطة اهتمام لجميع الطلاب الكويتيين، فهو يمثل المرحلة النهائية من التعليم الثانوي و يؤهل الطلاب جميعهم للالتحاق بالتعليم الجامعي، ومن هنا بدأت عملية البحث أكثر حول كيفية نتائج الصف الثاني عشر في الكويت 2024 بالاسم والرقم المدني وهذا سنتعرف عليه فيما يلي تابعونا.

موعد الإعلان عن نتائج الصف الثاني عشر

بدأت امتحانات الصف الثاني عشر في يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024، واستمرت لمدة خمسة وعشرون حتى يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024، وبدأت أيضا عمليات التصحيح فور الانتهاء من الامتحانات وأوضحت وزارة التربية بدولة الكويت أن الإعلان سيكون خلال الأسبوع القادم بعد الانتهاء من جميع أعمال التصحيح ورصد الدرجات بدقة لجميع الطلاب.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر في الكويت 2024 بالاسم والرقم المدني

للاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر في الكويت يجب عليك تنفيذ الخطوات التالية:

في البداية يجب التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم الكويتي.

ثم قم باختيار نتائج الصف الثاني عشر من القائمة الرئيسية.

ثم قم بتدوين البيانات المطلوبة بدقة وتشمل الاسم والرقم التسلسلي والرقم المدني.

الضغط على أيقونة بحث.

ثم قم بالضغط على عرض النتيجة التفصيلية مع بيان الدرجات.

كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر عبر تطبيق سهل

هناك طريقة أخري يمكنك من خلالها الاستعلام عن النتائج عبر تطبيق ويتم الاستعلام من خلال تنفيذ الخطوات الآتية: