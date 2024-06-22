أكثر من ورم.. كندة علوش تكشف تفاصيل إصابتها بسرطان الثدي وردة فعل عمرو يوسف

أعلنت كندة علوش عن تفاصيل إصابتها بمرض سرطان الثدي، بعد اختفائها لفترة طويلة عن الأعمال الفنية، حيث أوضحت الفنانة السورية لأول مرة عن تفاصيل تجربتها مع الورم، ومعاناتها خلال رحلة العلاج التي استمرت عامًا ونصف العام.

تفاصيل إصابة كندة علوش بسرطان الثدي

ظهرت كندة في لقاء مع منى الشاذلي على قناتها على يوتيوب، وعبّرت في البداية عن سعادتها بالمشاركة معها؛ فيما يتعلق بتجربتها، قالت كندة: “لقد رضعت كريم لمدة 9 أشهر، ورغم رغبتي في الاستمرار، شعرت بوجود مشكلة وقررت التوقف، عندما شعرت بأعراض لم تختفِ، قمت بإجراء فحص، وأخبروني أن لدي التهاب.”

وأشارت كندة إلى تجربتها الطبية قائلة: “بعد ذلك، نصحني عمرو بإجراء فحص آخر، وخرجت لزيارة الطبيبة التي طلبت عينة مني، وكانت متوترة وبشكل واضح على وجهها. خضعت للفحص وأرسلت العينة للتحليل.”

وتابعت: “أخبرني الطبيب بوجود أكثر من ورم خبيث، لكنني تمكنت من السيطرة على نفسي ولم أنهار. كان عمرو أكثر قلقًا وخوفًا مني، واتضح أن لدي كتلة معقدة من السرطان.” كاشفة عن خلفية عائلية تشمل وفاة جدها وخالها بأمراض خبيثة، وأكدت أنها خضعت للعلاج بسرعة وتلقت دعمًا قويًا من زوجها.

واختتمت كندة حديثها قائلة: “لم أتوقع أبدًا أن أصل إلى مرحلة أن أقول ‘يا رب’، شعرت بأن الله يوجه لي رسالة بأن أهتم بنفسي وصحتي وبصحة والدتي.”

ردة فعل كندة بعد اكتشاف إصابتها بالمرض

كندة أوضحت أنها شعرت بسكينة وطمأنينة منذ اللحظة الأولى التي بدأت فيها علاجها الكيميائي، قائلة: “ربنا نزّل عليا من أول ثانية سكينة وطمأنينة رهيبة من وقتها، وبقيت لمدة سنة وشهر أتلقى العلاج الكيميائي، وكان عمرو يرافقني في جلسات العلاج، وكنت أقرأ القرآن خلال هذه الفترة.”

وأشارت إلى وجود تاريخ عائلي للسرطان، حيث فقد أحدهم جدها وجدتها وخالتها بسبب هذا المرض، ولكنها لم تتوقع أن تكون هي التالية، وقررت عدم إخبار أحد في البداية لأنها أرادت أن تخوض هذه التجربة بمفردها، دون أن يتم التعامل معها كمريضة، لتجنب دخول جو المرض والإرهاق الزائد.

وختمت كندة حديثها مؤكدة أنها قررت أن تحافظ على حياتها الطبيعية قدر الإمكان، خاصة مع وجود أطفال صغار في المنزل، ولذا كانت تتركهم في المصيف وتذهب لتلقي العلاج، عائدة في نفس اليوم، أوضحت أن هذه الروتين الأسبوعي كان مرهقًا لكنها تمكنت من تحمله بقوة وإصرار شديدين.