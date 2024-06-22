طلـــع نتائج التاسع اليمن 2024 وزارة التربية والتعليم صنعاء برقم الجلوس res-ye.net او sms فور صدورها

أكدت وزارة التربية والتعليم اليمنية أن نتائج التاسع اليمن أوشكت على الظهور وذلك بعد إتمام عمليات المراجعة ورصد الدرجات لجميع الطلاب في هذه المرحلة، وينتظر طلاب الصف التاسع اليمني النتيجة بفارغ الصبر في جو يملؤه الخوف والترقب، وتيسيرا على الطلاب وتسهيلا لهم فعلت الوزارة رابطا إلكترونيا يمكن من خلاله الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها بكل سهولة ودون عناء.

نتائج التاسع اليمن

من النتائج المهمة التي ينتظرها الطلاب في اليمن هي نتائج التاسع اليمن والتي جاءت آخر الأخبار الخاصة بها على النحو التالي:

أوضحت الوزارة في آخر تصريحات لها أن المصححين والمراجعين قد عاودوا العمل في تصحيح ورصد ومراجعة درجات الطلاب في الصف التاسع اليمني وذلك بعد انقضاء اجازة عيد الأضحى المبارك.

كما أكدت الوزارة على أن الانتهاء من هذه الأعمال بات قريب جدا، وبعدها يتم اعتماد النتيجة ومن ثم إعلانها للطلاب.

الاستعلام عن النتيجة سيكون للطلاب بشكل إلكتروني في جميع أنحاء اليمن.

الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن

بعد ظهور نتائج التاسع اليمن يمكن الاستعلام عنها بكل سهولة وذلك من خلال الخطوات التالية: