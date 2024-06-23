شوف نتيجتك حالا.. نتائج التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

بعد الإنتهاء رسميا من اداء الامتحانات الخاصة بهم، يبحث جميع طلاب الصف التاسع في اليمن عبر مواقع التواصل المختلفة ومحرك البحث جوجل عن الموعد الخاص بإعلان النتائج الخاصه بهم، وذلك بعد إنتهائهم من تأديت الإمتحانات، لذلك يبحث الطلاب بكثير من الشغف والتوتر عن نتيجة الصف التاسع 2024 في اليمن، كما قامت وزارة التربية في اليمن بالإعلان عن أن النتائج الخاصة للصف التاسع سوف يتم الإعلان عنها فور الإنتهاء من عملية تصحيح الأوراق مؤكدة ان عملية تصحيح تجري بمنتهى الدقة والحيادية.

نتائج التاسع اليمن الدور الاول 2024

قامت وزارة التربية والتعليم في اليمن بالإعلان عن أنه يمكن للطلبة معرفة نتائج التاسع الدور الاول 2024 عن طريق الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم في اليمن، أو عن طريق الرسائل النصية التي يتم إرسالها على الهاتف المحمول الخاص بالطالب، كما أكدت الوزارة أن عملية التصحيح زالت مستمرة حتى الآن.

نتيجة التاسع اليمن وزارة التربية والتعليم

يمكن الجميع الطلاب معرفة نتيجة الصف التاسع الإبتدائي في اليمن عن طريق الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم اليمنية وعن طريق بعض الخطوات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم في اليمن وهي كالتالي:

اولا: الدخول إلى الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم اليمنية.

ثانيا: الولوج عن طريق كتابة اسم الطالب والرقم السري الخاص به.

ثالثا: إختيار الخانة الخاصة بنتائج من القائمة الرئيسية.

رابعا: اختيار النتيجة الخاصة للصف التاسع الإبتدائي.

خامسا: يجب على الطالب كتابة رقم الجلوس.

سادسا: النقر على الخانة الخاصة بكلمة بحث ثم يقوم الموقع تلقائيا بعرض النتيجة الخاصة بالطالب.

نتائج التاسع الإدارة العامة للاختبارات

نوضح فيما يلي كيفية معرفة الطالب لنتائج الصف التاسع الابتدائي من خلال الموقع الخاص بالإدارة العامة للاختبارات، وذلك عن طريق بعد الخطوات وهي كالتالي: