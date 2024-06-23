فرحة كبيرة للموظفين.. وزارة المالية تعلن رسميًا تبكير صرف مرتبات الموظفين أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر

Eman Sayed تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
فرحة كبيرة للموظفين.. وزارة المالية تعلن رسميًا تبكير صرف مرتبات الموظفين أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر
تبكير صرف مرتبات الموظفين

أعلنت وزارة المالية المصرية عن تبكير صرف مرتبات الأشهر “يوليو، أغسطس، سبتمبر” لعام 2024، مما أثار اهتماماً واسعاً بين الموظفين في القطاعين العام والخاص، يأتي هذا القرار كخطوة لتخفيف الأعباء المالية عن العاملين وتلبية احتياجاتهم المعيشية بوقت مبكر، ونبهت وزارة المالية جميع العاملين في الجهات الإدارية بضرورة تجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي عند صرف مرتبات شهر يوليو 2024، وأوضحت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت بعد بدء الصرف المحدد، مما يعني أنه لا داعي للتزاحم والاندفاع نحو ماكينات الصراف الآلي فور توفر الرواتب.

تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024

أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024، ليكون يوم الخميس 18 يوليو بدلاً من الموعد المعتاد في 24 يوليو، هذه الخطوة تعد الثانية من نوعها بعد أن تم تبكير صرف المرتبات في شهر يونيو قبل إجازة عيد الأضحى.

تبكير صرف مرتبات شهر أغسطس 2024

أصدرت وزارة المالية بيانًا يوضح أنه سيتم تبكير صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 ليبدأ من يوم الخميس 22 أغسطس، بالإضافة إلى ذلك سيتم صرف المستحقات المتأخرة في أيام 8، 11، و12 أغسطس.

تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

كما تم تحديد موعد مبكر لصرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 ليكون يوم الأحد 22 سبتمبر، وسيتم كذلك صرف المستحقات المتأخرة في أيام 8، 9، و10 سبتمبر، هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الوزارة لتحسين الظروف المالية للعاملين وتقديم الدعم اللازم في توقيت مناسب.

أماكن صرف مرتبات شهر يوليو 2024

  • ماكينات الصراف الآلي.
  • البنوك المختلفة.
  • البريد المصري.

جدول مرتبات شهر يوليو 2024

الدرجة الوظيفيةقيمة الرواتب (جنيه)
الدرجة الممتازة12,000
الدرجة العالية10,200
درجة المدير العام9,200
الدرجة الأولى8,200
الدرجة الثانية8,000
الدرجة الثالثة7,500
الدرجة الرابعة7,000
الدرجة الخامسة6,500
الدرجة السادسة6,000

 

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Eman Sayed

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