فرحة كبيرة للموظفين.. وزارة المالية تعلن رسميًا تبكير صرف مرتبات الموظفين أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر

أعلنت وزارة المالية المصرية عن تبكير صرف مرتبات الأشهر “يوليو، أغسطس، سبتمبر” لعام 2024، مما أثار اهتماماً واسعاً بين الموظفين في القطاعين العام والخاص، يأتي هذا القرار كخطوة لتخفيف الأعباء المالية عن العاملين وتلبية احتياجاتهم المعيشية بوقت مبكر، ونبهت وزارة المالية جميع العاملين في الجهات الإدارية بضرورة تجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي عند صرف مرتبات شهر يوليو 2024، وأوضحت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت بعد بدء الصرف المحدد، مما يعني أنه لا داعي للتزاحم والاندفاع نحو ماكينات الصراف الآلي فور توفر الرواتب.

تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024

أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024، ليكون يوم الخميس 18 يوليو بدلاً من الموعد المعتاد في 24 يوليو، هذه الخطوة تعد الثانية من نوعها بعد أن تم تبكير صرف المرتبات في شهر يونيو قبل إجازة عيد الأضحى.

تبكير صرف مرتبات شهر أغسطس 2024

أصدرت وزارة المالية بيانًا يوضح أنه سيتم تبكير صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 ليبدأ من يوم الخميس 22 أغسطس، بالإضافة إلى ذلك سيتم صرف المستحقات المتأخرة في أيام 8، 11، و12 أغسطس.

تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

كما تم تحديد موعد مبكر لصرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 ليكون يوم الأحد 22 سبتمبر، وسيتم كذلك صرف المستحقات المتأخرة في أيام 8، 9، و10 سبتمبر، هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الوزارة لتحسين الظروف المالية للعاملين وتقديم الدعم اللازم في توقيت مناسب.

أماكن صرف مرتبات شهر يوليو 2024

ماكينات الصراف الآلي.

البنوك المختلفة.

البريد المصري.

جدول مرتبات شهر يوليو 2024