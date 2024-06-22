“مبارك النجاح” نتائج التاسع في اليمن 2024 ورابط الإستعلام عن النتائج

ساعات قليلة وسيتم الإعلان عن نتائج التاسع في اليمن، التي ينتظرها الكثير من الطلاب، حتى أن هذه النتائج تمثل أهمية كبيرة للجميع بما تمكنهم من الدخول إلى المرحلة الدراسية الجديدة، إضافة إلى أن وزارة التربية والتعليم أكدت بأنه تم الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة الشاملة لكافة أوراق الإمتحانات والعمل على رصد الدرجات ومراجعتها بكل دقة ووضوح، بما تضمن حصول الطالب على كافة المستحقات الخاصة به في هذه المرحلة.

استخراج نتائج التاسع في اليمن 2024

أطلقت وزارة التربية والتعليم في اليمن، رابط الإستعلام عن نتائج الصف التاسع أمام جميع الطلاب والطالبات عبر موقع الإدارة العامة للإختبارات وذلك سهولة الإطلاع على كافة الدرجات، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع الإدارة العامة للاختبازات عبر الإنترنت.

ثم يتم النقر على خدمة “نتائج الإمتحانات”.

مع اختيار مرحلة “الصف التاسع”.

مع إدخال رقم الجلوس واسم الطالب.

الضغط على أيقونة “بحث”.

ليتم في النهاية عرض جميع التفاصيل الخاصة بالنتيجة ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها.

الإستعلام عن نتائج عبر موقع وزارة التربية

كما أتاحت وزارة التربية والتعليم، إمكانية الإستعلام عن نتائج التاسع في كافة مدارس اليمن، مع اتباع الخطوات التي تتمثل في التالي:-