“الآن شوف اسمك بسرعة” خطوات ورابط الإستعلام عن أسماء مستفيدي الرعاية الإجتماعية بكل سهولة 2024

يهتم جميع المواطنين بمعرفة أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الإجتماعية للوجبة الأخيرة، وخاصة بعد إعلان وزارة العمل عن قرب موعد نشر الأسماء، حيث أن هذا البرنامج من المبادرات التي وفرتها الحكومة العراقية لدعم جميع المواطنين المحتاجين وذوي الدخل المحدود بهدف تحسين مستوى معيشتهم وضمان حياة كريمة لهم، وقد أعلنت الإدارة أنه من المتوقع صرف الوجبة الأخيرة خلال الفترة القادمة.

الإستعلام عن أسماء مستفيدي الرعاية الإجتماعية

يحتاج المواطنون في العراق إلى معرفة كيفية الإستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الإجتماعية في الدفعة الأخيرة، وذلك بواسطة إتباع الخطوات التالية:

أولاً، يتم الولوج إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

بعد ذلك، يتم الدخول إلى المنصة باستخدام البيانات المطلوبة.

يجب تحديد قائمة الخدمات الإلكترونية.

ثم يكتب اسم المستفيد مع الرقم الوطني.

يحدد المتقدم الولاية التي ينتمي إليها ويدخل باستخدام البيانات المطلوبة.

يضيف كود التحقق المرسل للهاتف الجوال.

ثم يتم النقر على زر الإستعلام ثم ينتظر قليلًا إلى أن تظهر أمامه قوائم المستحقين.

شروط دعم الرعاية الإجتماعية

صرحت وزارة العمل أن هناك بعض الشروط التي يجب توفرها ليستفيد الأفراد من دعم الرعاية الإجتماعية في العراق، جاءت تتمثل هذه الشروط فيما يلي: