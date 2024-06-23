موعد أول إجازة رسمية بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى للقطاع العام والخاص

مع عودة الموظفين إلى العمل في القطاعين الخاص والعام، تتزايد التساؤلات حول موعد إجازة 30 يونيو 2024، التي تعتبر أول إجازة رسمية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024.

انتهاء إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي

أعلن مجلس الوزراء المصري تفاصيل إجازة عيد الأضحى لعام 2024، حيث بدأت يوم السبت الموافق 15 يونيو بيوم وقفة عرفات، وشملت جميع المصالح الحكومية والخاصة والبنوك، حيث انتهت الإجازة يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024، ليعود أغلب موظفي القطاعين العام والخاص إلى العمل يوم الأحد الموافق 23 يونيو 2024.

موعد عودة البنوك للعمل 2024

حدد البنك المركزي المصري موعد عودة موظفي البنوك للعمل بعد إجازة عيد الأضحى، حيث من المقرر أن يعود الموظفون إلى العمل يوم الأحد 23 يونيو 2024، وانتهت إجازة عيد الأضحى للبنوك يوم الخميس 20 يونيو، فيما يعتبر يوما الجمعة والسبت عطلة أسبوعية معتادة.

موعد إجازة 30 يونيو 2024

يشهد شهر يونيو إجازة رسمية أخرى بمناسبة ثورة 30 يونيو، التي توافق يوم الأحد 30 يونيو 2024، هذه الإجازة تتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، مما يمنح الموظفين عطلة متتالية لثلاثة أيام، ومن المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء بيانًا رسميًا خلال الأسبوع الجاري لتأكيد العطلة الرسمية.

الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2024 في مصر

بالإضافة إلى إجازة 30 يونيو، تشمل الإجازات الرسمية المتبقية في مصر لعام 2024 ما يلي:

الأحد 30 يونيو 2024: بمناسبة ثورة 30 يونيو.

الأثنين 8 يوليو 2024: بمناسبة رأس السنة الهجرية.

الثلاثاء 23 يوليو 2024: بمناسبة ثورة 23 يوليو 1952.

الأثنين 16 أغسطس 2024: بمناسبة المولد النبوي الشريف.

الأحد 6 أكتوبر 2024: بمناسبة ذكرى نصر 6 أكتوبر 1973.

تعتبر الإجازات الرسمية في مصر مناسبة خاصة يتطلع إليها الموظفون والعاملون بفارغ الصبر، حيث تمثل فرصة للراحة والاستجمام بعيدًا عن ضغوط العمل اليومية، هذه الإجازات تمنحهم وقتًا مميزًا للاستمتاع بأجواء الأعياد، وقضاء لحظات ممتعة مع العائلة والأصدقاء، كما أنها توفر فرصة للسفر واستكشاف أماكن جديدة، مع الاستفادة من الأجر المدفوع خلال هذه الفترات.