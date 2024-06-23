“حرب الشوارع المتتع”.. حمل الآن لعبة جراند ثيفت أوتو 6 واستمتع بالإصدار الجديد

جميع مفضلي الألعاب الإلكترونية يمكنهم تنزيل لعبة جراند ثيفت أوتو 6 للاستمتاع بتجربة شيقة وممتعة ليس لها مثيل مع وجود رسومات واقعية وحيوانات مختلفة تجوب عالم اللعبة بالإضافة إلى العديد من المميزات المختلفة الأخرى، ومن المفترض إصدارها في عام 2025، وفي السطور القادمة سوف نوضح لكم كل ما يتعلق بهذا الموضوع بالتفصيل.

جراند ثيفت أوتو 6

من أبرز مميزات لعبة جراند ثيفت أوتو 6 هو وجود الحيوانات، حيث أثناء رحلتك في اللعبة سوف تتفاعل مع مجموعة مختلفة من الحيوانات مثل التمساح الأمريكي والكلاب الصغيرة والدلافين وأسماك القرش والسلاحف البحرية، والحيوانات هي:

الدلافين وهي التي تتفاعل مع الدلافين الودودة وتعوم قريبة من الشاطئ.

كلب Miniature Pincher وهو عبارة عن كلب صغير من سلالة Miniature Pincher الذي يكون معك أثناء مغامرتك.

السلاحف البحرية وهي التي تعوم بهدوء على طول الساحل.

إغوانة خضراء وهو عبارة عن حيوان أليف يعطي لمسة واقعية على اللعبة.

البجع البني وهو عبارة عن طائر يعطي منظر جميل أقناء طيرانه وهو في الغالب يعيش قريبا من المناطق الساحلية.

البط المرقط وهو يتجول في مستنقعات اللعبة.

سمك قرش ويجب الحذر منه لأنه يهدد سلامة اللاعب في مياة الشواطئ.

كلب روت ويلر وهو عبارة عن كلب قوي ينافسك أثناء مغامرتك.

بجع فلامنغو الأمريكي والذي يتميز باللون الاحمر وهو شائع في مدينة فلوريدا.

مميزات جديدة مثيرة في لعبة جراند ثيفت أوتو 6

يوجد العديد من المميزات المختلفة في لعبة جاتا جراند ثيفت أوتو 6، وهي: