تحديث واتساب عمر الذهبي ضد الحظر اخر اصدـــدار.. نسخة مجانا ممتازة (اضافات جديدة اتسابق في الحصول عليها) WhatsApp Gold

تم إجراء عدة إصلاحات على تطبيق تحديث واتساب عمر الذهبي (Whatsapp Omar Gold)، منها حل مشكلة حظر الحساب، إصلاح أيقونة الصوت والشاشة الخاصة بالمكالمات، وتعديل النصوص المترجمة، أضيف خيار الرفض التلقائي، وحُلّت مشكلة إخفاء الشريط العلوي في الصفحة الرئيسية، أصبح هذا التطبيق أحد أهم التطبيقات بفضل مميزاته وإضافاته العديدة التي جذبته للكثير من المستخدمين حول العالم.

تحديث واتساب عمر الذهبي

يعد هذا الإصدار من واتساب عمر من الإصدارات الشائعة بفضل ميزاته المتعددة، منها:

متاح في العديد من الدول بدون تشفير. سهولة التحميل والاستمتاع بخصائصه. يحتوي على أكثر من مائة واجهة استخدام قابلة للتخصيص. إمكانية اختيار مظهر الإيموجي وتغيير الخطوط بأكثر من 20 نوعًا عربيًا وإنجليزيًا. سهل التثبيت ولا يشغل مساحة كبيرة. يوفر إعدادات متعددة للحفاظ على الخصوصية. يمكنك رؤية الرسائل حتى بعد حذفها من الجهة المرسِلة. كل إصدار يأتي بميزات فريدة تعزز تجربة الدردشة.

ob6whatsapp_v46.apk واتساب عمر الذهبي اخر إصدار

يتيح الإصدار الجديد من تطبيق تحديث واتساب عمر الذهبي (Whatsapp Omar Gold) العديد من المميزات، منها:

تنزيل حالات الأصدقاء، مشاهدة الرسائل المحذوفة، وإضافات جديدة للثيمات والملصقات. كما يسمح هذا الإصدار

بنشر حالات طويلة تتجاوز 30 ثانية، ويوفر خيارات قفل المحادثات وإخفائها، ووضع التخفي للمكالمات.

يشمل أيضًا مشاركة جهات الاتصال بسهولة، الرسائل الجماعية للمجموعات، الاستماع للتسجيلات الصوتية في الخلفية، ومعاينة الملصقات قبل الإرسال.

هناك ميزات أخرى مثل إشعارات تغيير الصور الشخصية، تنظيف الملفات غير المفيدة، الرسائل ذاتية الاختفاء، تحويل الرسائل لأكثر من 250 شخصًا، وتأثيرات جميلة في الشاشة الرئيسية.

تم حل مشاكل عديدة كمساحة التخزين، تثبيت التطبيق، وإرسال الرسائل في المجموعات.

الأمان والخصوصية في واتساب جولد

يتضمن تحديث واتساب عمر الذهبي تشفير الرسائل وحظر وإعادة توجيه الرسائل من أطراف معينة تقوم أنت بتحديدها، مع امكانية تغيير الثيمات بشكل يتناسب مع شخصية كل مستخدم، حيث يتمتع هذا التطبيق بمجموعة من الثيمات والرموز التعبيرية التي تجعلك تتفاعل مع الرسائل بشكل سريع، وبفضل آدائه السريع ومميزاته العديدة أصبح هذا التطبيق خيارا رائعا لمستخدميه.