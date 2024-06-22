سجل الآن قبل الغلق .. صرف منحة تونس 300 دينار في هذا الموعد وخطوات التسجيل 2024

أعلنت وزارة الشؤون الإجتماعية في تونس عن موعد صرف منحة بقيمة 300 دينار لكافة الفئات المستحقة، وذلك بهدف تلبية احتياجاتهم المعيشية وتوفير متطلباتهم المتنوعة، ولكن يجب على جميع المتقدمين التأكد من استيفاء شروط الإستحقاق للإستفادة من هذه المنحة، وأعلنت الوزارة رابط مباشر حتى يتم تسجيل الدخول، وذلك ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.
منحة تونس 300 دينار
حددت وزارة الشؤون الإجتماعية موعد صرف المنحة في بداية كل شهر ميلادي، وستكون الدفعة القادمة يوم الأثنين الموافق 1 يوليو 2024. في الأيام الماضية، انتشرت شائعات عن زيادة محتملة في منحة تونس بقيمة 300 دينار بمناسبة عيد الأضحى، ولكن هذا الأمر أثار الكثير من التساؤلات بين المواطنين حول صحة هذه الأخبار؛ وردت الوزارة أن لا توجد أي زيادات إضافية في المنحة، حيث لم يتم تخصيص أي مخصصات مالية لهذه الزيادة في خطة الحكومة للفترة القادمة.
التسجيل في منحة تونس 300 دينار
يمكن التسجيل لكل من يتوفر به شروط المنحة، عن طريق إتباع الخطوات التالية:
- التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.
- ابحث عن قسم “الخدمات الإلكترونية” واضغط عليه.
- قم بإدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور الخاصة بك للدخول إلى الصفحة.
- اضغط على مربع “أنا لست روبوت” للتحقق من أن الشخص الذي يستخدم هذا الموقع هو إنسان.
- يرجى تعبئة جميع البيانات المطلوبة في النموذج بعناية ودقة.
- قم بتحميل المستندات اللازمة للتحقق من دقة المعلومات المقدمة.
- اقرأ شروط المنحة بعناية ووافق عليها.
- انقر على زر “إرسال الطلب” لاستكمال عملية التسجيل.