من خلال المقال “تابع” إنقطاع التيار الكهربي بالكويت، على خطى مصر “الكويت” تتبع سياسة تخفيف أحمال الكهرباء بسبب إرتفاع درجات الحرارة، حيث قد جاء في بيان هام وعاجل، أوضح وزير الطاقة بوشهري أن الكويت تتعرض لموجة حر شديدة تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي في العديد من المحافظات، وأكد الوزير أن الكويت تعاني حالياً من موجة حر شديدة تزيد الضغط على الشبكة الكهربائية، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق، على الفور، تواصل الفريق الصحفي لتقويم السعودية مع الجهات المعنية لمتابعة آخر التطورات والأحداث المتعلقة بأسباب انقطاع التيار الكهربائي وحلول تفاديه في الكويت.

انقطاع التيار الكهربائي في الكويت

نضع لكم في العبارات التالية كل ما يخص “تابع” إنقطاع التيار الكهربي بالكويت، على خطى مصر “الكويت” تتبع سياسة تخفيف أحمال الكهرباء بسبب إرتفاع درجات الحرارة، حيث أوضح وزير الطاقة الدكتور بوشهري أن من أهم أسباب انقطاع التيار الكهربائي في الكويت خلال الفترة الحالية ما يلي:

– موجة الحر الشديدة: تشهد الكويت ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، مما زاد من استهلاك الكهرباء بشكل غير مسبوق، وبالتالي تسبب الضغط الزائد على الشبكة الكهربائية في انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في عدة مناطق.

– خروج وحدة توليد كهرباء: خروج وحدة توليد كهرباء بقدرة 300 ميجاوات من محطة الزور الجنوبية أدى إلى نقص كبير في الطاقة الكهربائية المتاحة لتلبية احتياجات المواطنين.

– نقص الطاقة المستوردة: الطاقة المستوردة من الشبكة الخليجية، التي تقدر بـ 400 ميجاوات، لم تكف لتغطية احتياجات الكويت، هذا النقص أدى إلى زيادة الانقطاعات الكهربائية، مما أثر على حوالي 40 منطقة.

الحلول المفترضة للحد من انقطاع التيار الكهربائي

بعد أن سقنا لكم عبر ما تم ذكره “تابع” إنقطاع التيار الكهربي بالكويت، على خطى مصر “الكويت” تتبع سياسة تخفيف أحمال الكهرباء بسبب إرتفاع درجات الحرارة، نأخذكم في جولة للتعرف على الحلول التي تراها الحكومة الكويتية مفترضة، للحد من انقطاع اتيار الكهربائي بالبلاد، حيث قد جاء في مداخلة هاتفية، أكد وزير الطاقة الدكتور بوشهري أن الحلول المتوقعة للحد من انقطاع التيار الكهربائي تشمل ما يلي: