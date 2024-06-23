“الف مبرووك النجاح”.. شوف اسمك فيهم نتائج السادس الابتدائي موقع نتائجنا في العراق 2024

يبحث الكثير من الطلاب داخل الأراضي العراقية حول نتائج الصف السادس الإبتدائي العام الدراسي الحالي 2024، وذلك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحرك البحث جوجل عن كيفية الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي، والتي تعتبر من المراحل التعليمية الهامة في حياة الطالب العراقي، لأنه في حالة تخطي الطالب لمرحلة الصف السادس الابتدائي سوف ينتقل إلى مرحلة التعليم المتوسط، لذلك تعتبر نتائج السادس الابتدائي ذات أهمية قصوى لدى الطالب العراقي وولي أمره.

نتائج السادس الابتدائي 2024

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن أن النتائج السادس الإبتدائي 2024 الدور الأول سيتم الاعلان عنها مباشرة فور الإنتهاء من عملية تصحيح جميع الأوراق الخاصة بالامتحانات، مؤكدة أنه سوف يتم الإعلان إلكترونيا دون الذهاب الى أي من المؤسسات التعليمية أو المدارس للاستعلام عن النتائج الخاصه بالسادس الابتدائي.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي

حتي يتمكن الطلاب من معرفة نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 في العراق يوجد بعض الخطوات يجب اتباعها وهي كالآتي:

اولا: الولوج إلى الموقع الرسمي بموقع نتائجنا الالكتروني.

ثانيا: تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس.

ثالثا يقوم الطالب باختيار نتائج الصف السادس الإبتدائي الدور الأول من القائمة المتوفرة.

رابعا: ينبغي على الطالب إختيار المحافظة التي يعيش بها.

خامسا: يقوم الطالب بتنزيل الكشوفات الخاصة بالنتائج، مع إمكانية طباعة تلك النتائج والبحث عن الاسم الخاص به.

المحافظات التي تم الاعلان عنها عن نتائج السادس الابتدائي

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن انه تم الإعلان عن نتائج السادس الصف السادس الابتدائي في بعض المحافظات العراقية، مؤكدة أن الوزارة تقوم بالإعلان عن النتائج فور الإنتهاء من مراجعة جميع الأوراق، كما بينت أن المحافظات التي تم ظهور النتيجه فيها هي: