بنسبة 5٪ .. اطلع على زيادة رواتب المتقاعدين في العراق من خلال راتب رسمي قبل صرف الرواتب 

يوجد الكثير من المواطنين العراقيين ذوي الدخل المحدود والمنخفض، لذلك تعمل الحكومة العراقية جاهدة لكي يتم توفير رواتب للمتقاعدين وزيادتها، وقد تزايدت التساؤلات حول زيادة رواتب المتقاعدين في البلاد، تهتم الحكومة العراقية بتقديم مجموعة من برامج الدعم، حيث تقدم مساعدات مالية لدعم الأسر محدودة الدخل، ولكن هناك شروط يجب توافرها للإستفادة من هذه الرواتب. فما هي قيمة الزيادة، وهذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

مع اقتراب شهر يوليو، يتساءل العديد من المتقاعدين عن قيمة زيادة الرواتب لعام 2024. وقد أعلنت الحكومة العراقية أنه سيتم زيادة الرواتب بنسبة 5%، مما يعني زيادة تقارب 100 ألف دينار عراقي كمثال:

من يكون راتبه 450 ألف دينار عراقي، سيحصل على راتب 550 ألف دينار بعد الزيادة.

في حين أن أصحاب الرواتب البالغة 550 ألف دينار يحصلون على راتب قيمته 650 ألف دينار بعد الزيادة.

الموظف المتقاعد الذي يحصل على راتب قدره 650 ألف دينار سيشهد زيادة في راتبه ليصل إلى 750 ألف دينار.

الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

أعلنت وزارة المالية العراقية عن صرف رواتب المتقاعدين بهدف تحسين مستوى معيشتهم، وزيادة الرواتب لكي يتم تحسين الظروف الإقتصادية، للإستفسار عن رواتب المتقاعدين، ينبغي اتباع الخطوات التالية.