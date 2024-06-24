موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس والبرومو التشويقي للمسلسل

يتساءل العديد من محبي المسلسلات التاريخية التركية، بشكل خاص مسلسل “المؤسس عثمان”، عن موعد عرض الجزء السادس منه بعد انتهاء هذا الموسم وهو يعد من أشهر وأفضل المسلسلات التركية التي نالت شهرة واسعة بين جماهيره الكبيرة، حيث حقق نسب مشاهدة عالية في مواسمه الأولى هذا النجاح الكبير جعل الكثير من عشاقه ينتظرون عرض الجزء السادس بحماسية كبيرة، مع توقعات بأن يتضمن المزيد من الأحداث المشوقة والممتعة وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس

يعد مسلسل قيامة عثمان من أكثر المسلسلات الشهيرة في العالم العربي وتركيا، ويملك عددًا كبيرًا من المتابعين في دول متنوعة ومن مختلف الأعمار من المقرر أن يتم عرض الإعلان الخاص بالمسلسل في نهاية شهر أغسطس المقبل، حيث سيتم الكشف عن بعض المشاهد التي يتضمنها المسلسل وزيادة الأحداث المشوقة، ومن المتوقع عرض الحلقات الأولى من المسلسل في شهر سبتمبر من نفس العام.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165

تعد الحلقة 165 من مسلسل “قيامة عثمان” واحدة من أكثر الحلقات التي ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر حيث يتم عرض المسلسل مساء كل أربعاء، ويزداد البحث عنه بشكل كبير على جوجل لمتابعة الأحداث الجديدة على الرغم من ذلك، أعلنت إدارة قناة ATV التركية أن الموسم الحالي من المسلسل قد انتهى، ولن يتم عرض حلقة جديدة اليوم، الأربعاء 19 يونيو من المتوقع أن يبدأ عرض الموسم الجديد من “المؤسس عثمان” في سبتمبر القادم، وسنقوم بإطلاعكم على ترددات القنوات التي ستبث الحلقات الجديدة.